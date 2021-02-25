Restorancılar Birliği: “Dayanacak gücümüz kalmadı, kurallara tam uyacağız, bizi açın”

Restorancılar Birliği, gerekli tüm kurallara uyacaklarını taahhüt etti, 1 Mart 2021 Pazartesi itibarıyla tam olarak kurallara uyarak açılma istedi.

“Günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktık usandık” denilen açıklamada, denetleme istemelerine karşın, denetlenmediklerini, her yerin açıldığı halde restoranların açılmadığını işaret etti, “dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Restorancılar Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktık usandık.

Denetleyin dedik, denetlemediniz.

İnsanlara korku değil güven verin dedik, tam tersine korku saldınız.

Aşılayın dedik, hala sıra bekleriz.

Her yeri açtınız, artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı.

Kural koyun ve açın sektörümüzü.

Kural koyun, denetleyin ve açın bizleri.

Mesafe kuralına uyacağımızı, masaları aralıklı yerleştireceğimizi, müşterilerimiz arası mesafe bırakacağımızı taahhüt ederiz.

Personelimize 2 hafta da bir, PCR testi yaptıracağımızı taahhüt ederiz.

Mekanlarımızın hijyen kurallarına uyacağına dair söz veririz.

Kapalı alanlarda kapasitemizin %50'si ile çalışacağımıza taahhüt ederiz.

Bu gerçekler ışığında Cumartesi günü Paket, Online Sipariş ve Gel-al hizmetlerinin devamını.

1 Mart 2021 Pazartesi günü de, tam olarak, kurallara uyarak açılmayı talep ederiz.

Aksi takdirde, tüm personelimizin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarımızı, banka taksitlerimizi, ve daha birçok giderimizi avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacağımızı, siz değerli yöneticilerimize bildiririz”.