Resmi Gazete ‘yurttaşlık’ basıyor

Her geçen gün dağıtılan yurttaşlıklara yenileri eklendi. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de 23 kişiye daha yurttaşlık verildiği duyuruldu.

KKTC yurttaşlığı dağıtılan isimler şunlar: Betül Kurt, Gamze Çakmak, Süleyman Aladağ, Şerife Durmuş, Melek Taş, Şefaat Günaydın, Murat Çeliker, Berivan Seçkin, Ahmet Çolak, Ferdi Korkmaz, Merve Kurtdağ, Gülşen Bayrak, İbrahim Çağlar, Zilan Seçkin, Çetin Volkan Öztekin, Ahmet Uçar, Arzu Mengene, Serpil Deliağa, Ahmet Elisopalı, Ali Mengene, Oğuzhan Kaya, Doğukan Kurt, Aksanur Bayırkan.

4 yıllık çalışma izinliye de vatandaşlık

Bakanlar Kurulu kararları içerisinde Çetin Volkan Öztekin’e verilen vatandaşlık ise dikkat çekti. Kararda Öztekin’in adada sadece 4 yıldır çalışma izinli olduğu belirtildi. Öztekin’in Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu üniversitesinde Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı ve akademisyenlik yaptığı ifade edilen karada, “iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu” vurgulandı.