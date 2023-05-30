Girne’de, şehrin iki farklı noktasında muhtemelen arabaların çarpması sonucu enkaza dönen otobüs durağı ve kaldırıma ilişkin açıklama yapan belediye başkanı Murat Şenkul, “Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor dostlar” dedi.

Polisin kontrol yaptığını, ceza kestiğini ancak bu terörün hız kesmediğini belirten Şenkul,“Bu konu Merkezi İdarenin ivedi çözüm üretmesi gereken noktayı çoktan aştı” ifadelerini kullandı.

“Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan insanlar trafikte terör estiriyor” diyen Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şehrin iki farklı noktandan iki kare…

Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor dostlar.

Polisimiz kontrol yapıyor, ceza yazıyor ama bu terörün hızı kesilmiyor.

Bu konu Merkezi İdarenin ivedi çözüm üretmesi gereken noktayı çoktan aştı.

Çarşı’da kaldırımda veya

Semih Sancar caddesinde otobüs durağında biri olsaydı muhtemelen canından olurdu.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan insanlar trafikte terör estiriyor.

Daha fazla can ve mal kaybına uğramadan buna dur denmeli.

1990’larda ZZ plakalı araçların yarattığı terörü şimdi ülkeye geldikten kısa süre sonra ya kiralanan ya da satın alınan lüks araçlar yaratıyor.

Buna dur demek için daha ne olması bekleniyor anlamış değilim.