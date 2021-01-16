RES-BİR’den sivil itaatsizlik ve eylem kararı

Restorancılar Birliği (RES-BİR), sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapması karşılığında mekanlarının açık kalmasını isteyen RES-BİR, tükenme noktasına geldiklerini, sabır ve ekonomik güçlerinin artık tükendiğini ifade etti. Sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldığını açıkladı.

“Derdimiz seçim değil, geçimdir” diyen RES-BİR, Sağlık Bakanlığı ve hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

“Pandemi nedeniyle aç-kapat / biraz aç-biraz kapat gibi her gün farklı farklı kararlar alan yöneticiler, hatta dün akşam karar bile alamayan yöneticiler bizleri tükenme noktasına getirmişlerdir.

Bu sabah erken saatlerde toplanan Yönetim Kurulumuz, diğer paydaşlarla da durum değerlendirmesi yapıp, sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı almıştır.

Tek derdi sağlıklı ve kimseye avuç açmadan, gemilerini yüzdürmek olan üyelerimizin sabrı kalmadığı gibi, ekonomik gücü de tükenmiş durumdadır.

Ülkesinde 3. sınıf vatandaş gibi görülen üyelerimizin derdi, seçim değil geçimdir.

​Bu yönetim anlayışınızla, seçimlerde de kendi kendinizi seçersiniz.”

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