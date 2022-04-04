Res-Bir: Aklımızı kaybediyoruz

Restorancılar Birliği yönetimi, yıllardır kötü yönetim nedeniyle "aklını yitiren" devletin ardından, şimdi de yurttaşların hem akıllarını hem de ekmek teknelerini kaybettiklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun batırılmasında yargılanan hiçbir yönetici olmadığını ancak cezanın yurttaşa kesildiğini belirten RES-BİR, "Bu kabul edilebilir değildir" dedi.

RES-BİR yönetimi hükümet yetkililerini derhal fahiş elektrik faturalarıyla ilgili yeni politika belirlemeye çağırdı.

Elektrik faturalarındaki fahiş artışa isyan eden RES-BİR yönetimi şu görüşü paylaştı:

"90’lı yıllarda Teknecik Elektrik Santrali patlamış, elektrik sıkıntısı baş göstermişti. O dönemde santral katkı payı istenmiş ve vatandaşlar olarak bu katkı paylarını ödeyerek yeni santrallerin sahibi olmuştuk. Biz vatandaşlar yıllardır elektrik faturalarımızı ödedik, katkı payı istendi onu da ödedik. Hal böyle iken şimdi bizler cezalandırılıyoruz. Adalet bunun neresindedir?"

"Pandeminin ve dövizin yarattığı tüm kötü ekonomik koşullara rağmen üyelerimiz ile hayatta kalmaya çalışırken, şimdi ortaya çıkan bu faturalar ile ceza bizlere kesilmek isteniyor. Elektrik Kurumu bu duruma düşmüşse bunda vatandaşın suçu nedir? Elektrikten sorumlu Sayın Bakan 'Kurumun bu hale gelmesinde suçlular var' diyor. Suçlu var madem ki, KIB-TEK’ten sorumlu Bakanlar, Yönetim Kurumları, kurum yöneticileri ve dahası kim bugüne kadar yargılandı?"