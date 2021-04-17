“Renkli çiçekler, hayatımı süslüyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa’da uzun yıllardır çiçekçilik yapan Filiz Erkoç, yaptığı işin zevkli ve güzel bir meslek olduğunu belirtti, “renkli çiçekler 29 yıldır hayatımı süslüyor” dedi.

Geçmişte babasının da bu işi yaptığını ve bu işe onun tavsiyesi üzerine girdiğini aktaran Erkoç, çiçekçilik yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

1 yıldır devam eden salgından etkilendiklerini ve işlerinin düştüğünü belirten Filiz Çiçekçilik isimli işyerinin sahibi Filiz Erkoç, her şeye rağmen ayakta durmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“Gençler risk almaktan korkmamalı”

Girişimcilik hakkında gençlere de tavsiyelerde bulunan Filiz Erkoç, gençlerin çok azının ticarete atılmayı düşündüğünü, ancak risk almaktan korkmamalarını söyledi. Kendisinin de ticarete atıldığı zamanlarda çekinceleri olduğunu belirten Filiz Erkoç, 29 yılda çok şey öğrendiğini dile getirdi.