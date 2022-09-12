'Reformun' bedelini YURTTAŞ ÖDEYECEK!

KOMİTEDE NE KONUŞULUYOR?

► Vergi ve harçlar asgari ücrete endekslenerek, güncellenecek. Yüzde 70’ten başlayarak artış yapılması gündemde.

► Vergiler, sektörel alanda farklılık gösterecek.

► Belediye gelirlerinin ortak havuzda toplanması tartışılıyor.

► Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen imar izinleri, yeni oluşacak sistemde belediyelere verilecek. Mimar ve mühendislerin yapı güvenliği anlamında kontrolörlük hizmetleri almayı teklif etti.

Ayşe GÜLER

Yerel yönetimde uzun süredir beklenen 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komite görüşmelerinde iki hafta geride kaldı, çalışma şekillenmeye başladı.

Seçime kısa süre kala, geçtiğimiz haftalarda İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlayan yasa tasarısında arka arkaya yapılan toplantılarda neredeyse sona yaklaşıldı.

Komite gündeminde şu anda vergi ve harçların asgari ücrete endekslenerek, güncellenmesi, belediye gelirlerinin ortak havuzda toplanmasının bulunduğu öğrenildi.

Belediyelerin alacağı vergi ve harçların sektörel alana göre farklılık göstermesi için çalışma yapıldığı da ifade edildi. .

UBP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, vergi ve harçlarda yüzde 70’ten başlayarak artış yapılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Berova, çalışmanın Ekim ayına yetişeceğini söyleyerek, “ Vergi ve harçlar asgari ücret üzerinden yüzdelik payı olacak. Sektörel alanlara göre farklılık gösterecek. Şu anda yürürlükte olan rakamlar, 1995 rakamları. Bunlara yüzde 70’ten başlayarak artışlar yapılacak. Örneğin, 2 TL’ye olan vergi, 55 TL’ye çıkacak. Kişi başına düşlen yükümlülüklerde normal rakamlara ulaşılacak” dedi.

CTP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Dr. Filiz Besim ise vergi harçlarının asgari ücret mi hayat pahalılığı üzerinden mi değerlendirileceği konuşulduğunu kaydetti, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapacağını söyledi.

Besim, belediye gelirlerinin ortak havuzda toplanmasına yönelik tartışmaların da sürdüğünü dile getirerek ,“Havuz sistemi olduğunda belediye gelirleri ileri mi geri mi gidecek bilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Komite Üyesi, CTP Milletvekili Devrim Barçın da bu haftaki çalışmaların Çarşamba gününe kadar süreceğini, toplantılara bir hafta ara verileceğini belirtti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise olumlu ve yapıcı şekilde geçtiğini, madde madde görüşmelerin yapıldığını kaydetti.

İlgili paydaşlar dinlendi…

İki haftalık sürede komite toplantılarında belediye ve sendika başkanlarının yanı sıra ilgili paydaşlar dinlendi.

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı da toplantılara katıldı.

UBP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova:

Vergi ve harçlarda yüzde 70’ten başlayıp, artış olacak

“Maddelerin yüzde 50’sine yakını tamamlandı. Hızlı şekilde bitmesi istiyoruz. Ekim’e yetişeceğiz.

Vergilerle ilgili yeni düzenleme kapsamında yüzde 90’ı üzerinde uzlaşı var. Şu anda düzenlenmenin yüzde 10’u tartışılır.

Vergi ve harçlar asgari ücret üzerinden yüzdelik payı olacak. Sektörel alanlara göre farklılık gösterecek. Şu anda yürürlükte olan rakamlar, 1995 rakamları. Bunlara yüzde 70’ten başlayarak artışlar yapılacak. Örneğin, 2 TL’ye olan vergi, 55 TL’ye çıkacak. Kişi başına düşlen yükümlülüklerde normal rakamlara ulaşılacak. Şu anda tartışılan konu belediyelerin gelirlerin ortak havuzda toplanması.”

CTP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Dr. Filiz Besim :

Havuz sistemi olduğunda belediye gelirleri ileri mi geri mi gidecek bilmek istiyoruz

“Komite toplantıları Çarşamba’ya kadar devam edilecek. 1 hafta ara verilecek. Yasa çalışması toparlanacak. Ardından madde madde oylamaya geçilecek.

Vergi ve harç cetvelleri ayrıntılı konuşuldu. Bu konuda sektörler ayrıntılı dinlendi.

Belediye başkanları da dinlendi. Maliye Bakanlığı, eski yasaya göre enflasyon değerleri üzerinden rakam çıkarmaya çalışıyor. Rakamlar üzerinden değerlendiriliyor.

Vergi harçlarının asgari ücret mi hayat pahalılığı üzerinden mi değerlendirileceği konuşuldu. Havuz sistemi de tartışıldı. Havaalanı ve limanların tartı ve kıymet değerlerin ortak havuza yüzde 70’ye yüzde 30 oranında aktarılması konuşuldu.

Havuz sistemi olduğunda belediye gelirleri ileri mi geri mi gidecek bilmek istiyoruz.

Şu anda Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen imar izinleri, yeni oluşacak sistemde belediyelere verilecek. Mimar ve mühendislerin yapı güvenliği anlamında kontrolörlük hizmetlerinin almasını talep etti.”

CTP Milletvekili, Komite Üyesi Devrim Barçın:

Madde madde oylamaya geçilecek

“Belediye başkanları ve sendikaların da katılımı ile maddeler üzerinden görüşler beyan edilip, tartışılıyor. Daha sonrasında madde madde oylamaya geçilecek.

Her madde üzerinde sendika ve belediye başkanlarından görüş alınıyor. Tasarıda yarıyı geçtik. Çarşamba gününe kadar belediye başkanları ve sendikalar dinlenecek. Diğer hafta toplantılar yapılmayacak. Diğer hafta madde madde oylamaya geçilecek.”