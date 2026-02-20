"Rauf R. Denktaş Meydanı’nda yol 3 şeride çıkarıldı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ekiplerin son iki gecede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Rauf Raif Denktaş Meydanı’ndaki trafik ışıklarında Lefkoşa istikametine dönüş şeridinin genişletildiğini ve yolun üç şeride çıkarıldığını açıkladı.

Şenkul, çalışmaların devamında yolun kuzeye doğru genişletileceğini belirterek, Çarşı istikametine dönüş için dördüncü şeridin oluşturulacağını ve toplu taşıma araçları için durak cebi yapılacağını ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesinin uzun bir hazırlık süreci gerektirdiğine dikkat çeken Şenkul, söz konusu düzenlemelerin yapılabilmesi için kapsamlı projeler üretildiğini, protokoller imzalandığını ve ihaleler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yapılan çalışmaların adım adım hayata geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Şenkul, “Az laf çok iş” ifadelerini kullandı.