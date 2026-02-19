YENIDUZEN ADVERTORIAL

Geri dönüşüm sektörü son yıllarda hem çevre bilincinin artması hem de ekonomik kazanç sağlaması nedeniyle daha fazla ilgi görüyor. Özellikle hurda bakır fiyatları hem bireysel satıcılar hem de büyük çaplı işletmeler tarafından yakından takip ediliyor. Elektrik tesisatlarından inşaat kalıntılarına, eski kablolardan sanayi atıklarına kadar pek çok alanda çıkan bakır hurdalar, doğru yerde ve doğru zamanda satıldığında ciddi bir gelir kaynağına dönüşebiliyor.

Güncel hurda bakır fiyatlarını merak ediyorsanız fiyat tablosu şöyle seyrediyor;

Bakır Türü Fiyat (₺/Kg) Soyma Bakır Hurda Fiyatı 555,01₺/Kg Soyulmuş Bakır Fiyatı 555,02₺/Kg Soyma Bakırın Kilosu Ne Kadar 555,03₺/Kg Soyma Bakır 555,16₺/Kg Soyma Bakır Kilosu 555,10₺/Kg Soyulmuş Bakırın Kilosu Ne Kadar 555,18₺/Kg Hurda Bakır Fiyatları 555,19₺/Kg

Güncel verilere bakıldığında Hurda Bakır Fiyatları 555,19₺/Kg seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilse de kaliteli ve temiz bakırın her zaman daha avantajlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bakırın saflık oranı arttıkça fiyatı da paralel şekilde yükseliyor.

Soyma Bakır Fiyatları

Kablo içlerinden çıkarılan ve plastik kaplamasından tamamen arındırılmış bakır türü, piyasada en değerli hurda çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Soyma bakır fiyatları bu nedenle genellikle diğer hurda türlerine göre daha yüksek seviyede seyrediyor.

Güncel listede Soyma Bakır Hurda Fiyatı 555,01₺/Kg olarak belirtiliyor. Ayrıca Soyma Bakırın Kilosu Ne Kadar sorusunun yanıtı 555,03₺/Kg seviyesinde. Bununla birlikte Soyma Bakır 555,16₺/Kg, Soyma Bakır Kilosu ise 555,10₺/Kg olarak paylaşılıyor. Bu küçük fiyat farkları, alım yapılan bölgeye, bakırın temizliğine ve miktarına göre değişebiliyor.

Soyma bakırın tercih edilmesinin en önemli nedeni, içeriğinde yabancı madde bulunmaması. Yani geri dönüşüm sürecinde ek bir ayrıştırma maliyeti gerektirmiyor. Bu da alıcı firmalar açısından avantaj sağlıyor. Eğer elinizde kablo hurdası varsa ve plastik kısmını ayırma imkânınız bulunuyorsa, soyma bakır olarak satmak daha yüksek kazanç elde etmenize yardımcı olabilir.

Soyulmuş Bakır Fiyatları

Saflık oranı yüksek olan bir diğer hurda türü de soyulmuş bakırdır. Soyulmuş bakır fiyatları piyasada genellikle üst segmentte yer alır. Özellikle elektrik tesisatlarından çıkan bakırlar, doğru şekilde ayrıştırıldığında oldukça değerli hale gelir.

Güncel tabloda Soyulmuş Bakır Fiyatı 555,02₺/Kg olarak açıklanıyor. Ayrıca Soyulmuş Bakırın Kilosu Ne Kadar sorusuna verilen yanıt ise 555,18₺/Kg seviyesinde. Bu rakamlar, bakırın temizliğine ve oksitlenme durumuna göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Soyulmuş bakırın en büyük avantajı, geri dönüşüm tesislerinde doğrudan işlenebilir olmasıdır. Bu da hem zamandan tasarruf sağlar hem de fiyat avantajı sunar. Özellikle yüksek miktarda hurda çıkaran işletmeler için soyulmuş bakır satışı ciddi bir gelir kalemi oluşturabilir. Güncel rakamları takip etmek bu noktada oldukça önemlidir.

Hurda Bakır Satan Yerler

Elinizde hurda bakır varsa en önemli konu güvenilir bir alıcı bulmaktır. Hurda bakır satan yerler araştırılırken hem fiyat hem de ödeme güvenliği dikkate alınmalıdır. Lisanslı geri dönüşüm firmaları, doğru tartım ve şeffaf fiyat politikasıyla çalışır.

bakirfiyatlari.com üzerinden güncel fiyat bilgilerini takip ederek, piyasadaki ortalama değerleri öğrenebilir ve satış öncesi fikir sahibi olabilirsiniz. Böylece elinizdeki malzemenin gerçek değerini bilerek hareket edebilirsiniz.

Hurda bakır satışı yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Öncelikle bakırın türü doğru belirlenmelidir. Soyma, soyulmuş ya da karışık bakır olması fiyatı doğrudan etkiler. Ayrıca tartım işleminin hassas terazilerle yapılması gerekir.

Hurda Bakır Fiyatları Takibinde Doğru Adres

Geri dönüşüm piyasasında kazanç elde etmek isteyenler için en kritik konu fiyat takibidir. Özellikle hurda bakır fiyatları anlık değişim gösterebildiği için güvenilir bir kaynaktan bilgi almak büyük avantaj sağlar. Metal piyasası; döviz kuru, arz-talep dengesi ve uluslararası emtia hareketlerinden doğrudan etkilenir. Bu nedenle sabit bir rakamdan söz etmek çoğu zaman mümkün değildir.

bakirfiyatlari.com, piyasayı yakından izleyen yapısıyla hem bireysel satıcılara hem de işletmelere güncel ve net bilgiler sunar. Sitede paylaşılan 555,19₺/Kg seviyesi, bakır hurdasının güncel değerini görmek isteyenler için önemli bir referans niteliğindedir. Elinizde yüksek miktarda hurda bulunuyorsa, küçük fiyat değişimlerinin bile toplam kazançta ciddi fark oluşturabileceğini unutmamak gerekir.

Fiyat takibi yaparken yalnızca rakama değil, hurdanın niteliğine de dikkat edilmelidir. Saflık oranı yüksek, temiz ve ayrıştırılmış bakır her zaman daha avantajlıdır. Bu nedenle satış öncesinde hurdanın sınıflandırılması önem taşır.