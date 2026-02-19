‘Her Şeyi Bilen Kitap’ Lefke’de sahnelendi

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ adlı çocuk oyunu, Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu.

Lefke Yedi Dalga İlkokulu, Gaziveren Anaokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Doğancı İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler keyifli ve öğretici bir tiyatro deneyimi yaşadı.

Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği oyun; aslan ve ayının kaybolan armut ağacını bulmak için ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ın rehberliğinde çıktıkları macerayı konu alıyor. Dostluk, dayanışma ve birlikte çözüm üretme temalarıyla dikkat çeken oyun, çocuklardan büyük alkış aldı.