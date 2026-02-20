Kıbrıs Rum polisi 200 kilodan fazla uyuşturucu, silah ve patlayıcı ele geçirdi

Kıbrıs Rum polisi Lefkoşa’da bir evin deposunda 200 kg uyuşturucuyla silah ve patlayıcı madde ele geçirdi, olayla ilgili 34 ve 26 yaşlarında iki kişi (E) tutuklandı.

Güney basınında yer alan haberlere göre, piyasa değeri 7 milyon euro civarında 160 kilo hintkeneviri, 60 kilo kokain, 11 bin 640 havai fişek, 3 tabanca, 2 el yapımı bomba düzeneği, 30’dan fazla canlı mermi ve 12 bin 765 euro nakit para ele geçirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre Strovolos Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi Başkanı Christos Andreou, ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının 200 kilogramı aştığını söyledi.

Dün saat 16.30 itibarıyla ekiplerin 150 kilo hintkeneviri (esrar) ve 50 kilo kokain tespit ettiğini kaydeden Andreou, sayım işleminin devam ettiğini belirtti.

Soruşturma sürüyor.