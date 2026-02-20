Kıbrıs MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Nöroloji Servisi hekimleri, hemşireleri ve sağlık emekçilerine hitaben bir teşekkür mektubu yayımladı. Uzun yıllardır Multipl Skleroz ile yaşadığını belirten Hançerli, son tedavi sürecinde gördüğü ilgi ve özveriye dikkat çekti.

Hançerli mektubunda, “Uzun yıllardır Multipl Skleroz ile yaşayan bir birey ve Kıbrıs MS Derneği Başkanı olarak, hastalıkla mücadelenin yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını çok iyi biliyorum. Bu yolculuk; sabır, bilgi, dikkat ve en önemlisi insan onuruna gösterilen özenle yürütülür” ifadelerine yer verdi.

Tedavi sürecine ilişkin olarak, “Son günlerde servisinizde geçirdiğim tedavi süreci –özellikle plazmaferez uygulaması boyunca– bana bir kez daha şunu gösterdi: Tıp, yalnızca bilim değil; aynı zamanda vicdan, incelik ve sorumluluk sanatıdır” diyen Hançerli, sağlık çalışanlarının yaklaşımına da vurgu yaptı.

“Beyaz önlüklerinizin arkasında sadece mesleki yetkinlik değil; hastayı bir dosya numarasından ibaret görmeyen bir bilinç, yorgun nöbetlerin içinde bile şefkatini koruyan bir kalp ve umudu diri tutan bir duruş var” ifadelerini kullanan Hançerli, “Bir hasta olarak şükran duyuyorum. Bir dernek başkanı olarak ise gurur duyuyorum. Çünkü sizin gibi ekipler, MS hastalarının hayata tutunma gücünü artırıyor; ailelere yalnız olmadıklarını hissettiriyor, sağlık sistemine olan güveni büyütüyor” dedi.

Mektup, “Bu mektup, sadece şahsıma gösterdiğiniz özverili bakım için değil; yıllardır ve her gün aynı titizlikle dokunduğunuz tüm hayatlar adına yazılmıştır. Emekleriniz görünür olsun. Bilginiz daim olsun. İnsanlığınız örnek olsun” dedi.