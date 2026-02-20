“Mevcut koşullar çalışanlara ve Lefke halkına yakışmıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Lefke’de yaşayan vatandaşların kaliteli ve verimli hizmet alabilmesi ile çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmesi için yeni bir kaymakamlık binasının kazandırılmasının elzem olduğunu belirtti.

Bengihan, mevcut fiziki koşulların kamu hizmeti standartlarının gerisinde kaldığını, hem hizmet alan vatandaşları hem de çalışanları mağdur ettiğini ifade ederek, durumun kamu yönetimi ciddiyeti ve devlet sorumluluğuyla bağdaşmadığını kaydetti.

“Kalıcı adım atılmadı”

Daha önce yapılan grev ve eylemlerle sorunun açık şekilde gündeme taşındığını belirten Bengihan, buna rağmen kalıcı ve somut adımların atılmadığını, sürecin geçici çözümlerle ötelenmeye çalışıldığını söyledi.

Bu durumun hükümet yetkililerinin kurumlara sahip çıkmadığını ve çalışanlara gerekli değeri vermediğini gösterdiğini savunan Bengihan, Lefke Kaymakamlığı’nın kamusal hizmet verebileceği bir bina için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Süresiz grev uyarısı

Bengihan, makul bir süre içinde gerekli somut adımın atılmaması halinde süresiz grev dahil her türlü demokratik ve anayasal hakkı kullanacaklarını bildirdi.