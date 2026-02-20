Emek-İş, İçişleri Bakanlığı önünde eylemde

Ektam Kıbrıs Ltd.’de devam eden grev 15’inci gününe girerken, DEV-İŞ Federasyonuna bağlı Emek-İş Sendikası ve destek veren örgütler İçişleri Bakanlığı önünde toplandı. Grevdeki işçiler adına dayanışma fonu açmak için Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan uzun süredir onay alamadıklarını belirten sendika, yaşananlara tepki göstermek amacıyla eylem başlattı.

Emek-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Ektam Kıbrıs Ltd.’de devam eden grevin üzerinden 14 gün geçmiştir. Grevdeki işçiler adına dayanışma fonu açmaya çalışmamıza rağmen, Lefkoşa kaymakamlığından uzun bir süredir onay alamadık” denildi.

Açıklamada, Dev-İş Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası olarak kendilerine destek veren tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle birlikte İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptıkları belirtilerek, dayanışma çağrısı yinelendi.

Emek-İş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz imzasıyla yayımlanan açıklamada, grevin sürdüğü ve dayanışma fonuna ilişkin onay sürecinin sonuçlanmamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

DETAYLAR GELECEK