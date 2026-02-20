Üredi: “Metnin paydaşlardan saklanması kabul edilemez”

Tel-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Üredi, 18 Şubat 2026 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu nezdinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üredi, toplantıda sendika tarafından dile getirilen taleplerin kayıt altına alındığını ancak hazırlanacağı belirtilen metnin aynı tüm taraflarla paylaşılacağı ifade edildiğini ancak aradan geçen süreye rağmen kendilerine iletilmediğini belirtti.

Metnin Türk Telekom’a ulaştırılıp paydaşlardan saklanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Üredi, “Bu tutum, şeffaflığa ve müzakere ilkesine açıkça aykırıdır. TEL-SEN olarak taleplerimizin arkasındayız. Karşı tarafın hangi maddeleri kabul edip hangilerini reddettiğini bilmek en doğal ve meşru hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

Meclis gündemine taşınması muhtemel bir düzenlemenin tarafların değerlendirme süreci tamamlanmadan ilerletilmesini “oldu-bitti dayatması” olarak nitelendiren Üredi, “Bu yaklaşımı reddediyoruz” dedi.

Sektörün geleceğini ilgilendiren süreçte siyasi makamların sorumluluktan kaçamayacağını kaydeden Üredi, “Belirsizlik, gecikme ve bilgi saklama; çalışanların ve kamunun iradesini yok saymaktır” ifadelerine yer verdi.

Üredi, toplantıda verilen sözün derhal tutulması gerektiğini belirterek, “Metin eksiksiz biçimde tüm paydaşlarla paylaşılmalı ve Türk Telekom’un resmi tutumu açıkça ortaya konulmalıdır. Aksi halde TEL-SEN, üyeleriyle birlikte demokratik ve meşru her türlü mücadele hakkını kararlılıkla kullanacaktır” dedi.