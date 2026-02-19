Yakın Doğu Üniversitesi’nden Osman Çetintaş’a fahri doktora unvanı

Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar doğrultusunda, hayatını eğitime ve spora adayan ‘Şampiyon Melekler’in antrenör hocası merhum Osman Çetintaş’a fahri doktora unvanı verildi. Duygu dolu anlara sahne olan fahri doktora töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oğlunun doktorasını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’den alan anne Betül Çetintaş; “Hepinize minnettarım ama en büyük teşekkür oğluma, Ozi’me, seni çok seviyoruz anneciğim!” sözleriyle tüm salonu ağlattı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem faciasında, Şampiyon Melekler ile birlikte hayatını kaybeden Osman Çetintaş, o dönem Yakın Doğu Üniversitesi’nde spor bilimleri ana bilim dalında sürdürdüğü doktora çalışmasını da tamamlamak üzereydi. Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla Çetintaş’a tevcih edilen fahri doktora beratı ile akademisyen arkadaşları tarafından tamamlanan doktora tezi, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından merhum Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş ve kardeşi Seran Çetintaş’a takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen törene; Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş ve kardeşi Seran Çetintaş ile Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi senatosunun üyeleri katıldı. Törende, Osman Çetintaş’ın Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki akademisyen arkadaşları ile fakülte dekanları, ana bilim dalı başkanları ve pek çok akademisyen hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Osman Çetintaş’ın özgeçmişinin okunması ve anısına hazırlanan kısa video gösterimi ile devam etti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından fahri doktora ünvanının verilme gerekçesi açıklandıktan sonra, Osman Çetintaş’a fahri doktora verilmesi gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu tarafından tevcih edilen fahri doktora beratı ve doktora tezi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından, Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş ve kardeşi Seran Çetintaş’a takdim edildi.

Törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve anne Betül Çetintaş duygularını dile getirdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Merhum hocamız Osman Çetintaş’a verilen fahri doktora beratı, evlatlarınızın toplumun vicdanında, hafızasında ve geleceğinde silinmeyecek bir yere sahip olduğunun da ifadesidir”

6 Şubat depremlerin ardından yaşanan yas sürecinin uzun yıllara yayıldığını dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Özellikle deprem gibi toplumsal bir konu söz konusu olduğunda; yaşadığımız yas, bizi durduran değil attığımız adımların kararlılığını artıran bir bilinç üretmelidir” ifadesini kullandı.

Osman Çetintaş’a tevcih edilen fahri doktora unvanının da bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kurumların sorumluluğunun yalnızca kayıpları anmakla sınırlı olmadığını söyledi. “Hatıraların korunması elbette çok kıymetlidir; ancak tek başına yeterli değildir. Asıl önemli olan, hafızanın eyleme dönüşebilmesidir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak hafıza çalışmalarını çok boyutlu bir kurumsal sorumluluk alanı olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşımımızla; Surlariçi Şehir Müzemizde sergilediğimiz Şampiyon Melekler Anıtı ve tablosu, kayıplarımızın kamusal bellekte kalıcı biçimde yer almasını sağlıyor. Diğer yandan; bilimsel sorumluluğumuzla deprem araştırmaları, yapı analizleri ve risk değerlendirmeleri yürütüyoruz. Geçmişten öğrendiklerimizi bilimsel üretimle ileriye taşıyıp gelecekteki riskleri azaltacak bilgiye dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Çetintaş Ailesi’ne ve Şampiyon Melekler’in ailelerine de seslenen Prof. Dr. Günsel, “Bu karar, evlatlarınızın bu toplumun vicdanında, hafızasında ve geleceğinde silinmeyecek bir yere sahip olduğunun ifadesidir” diyerek; hatıralarının üniversitenin attığı her adımda, ürettiği her bilgide ve korumaya çalıştığı her yaşamda var olmaya devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını, “Ruhları şad olsun, hatıraları daima yolumuzu aydınlatsın” sözleri ile tamamladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Onun adı, yalnızca bugün verilen bu unvanla değil; ilham verdiği her adımda yaşamaya devam edecektir”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasına Senato kararlarının üniversiteler açısından taşıdığı anlamı vurgulayarak başladı. “Bugün Senatomuz, yalnızca akademik bir gündemi görüşmek için değil; kurumsal hafızamızda özel bir yer edinecek, anlamı derin bir kararı almak üzere bir araya gelmiştir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, toplantının tek gündem maddesinin, merhum Osman Çetintaş’a fahri doktora unvanı tevcih edilmesine ilişkin değerlendirme olduğunu belirtti. Senato’nun değerlendirmesinde belirleyici olan yaklaşımın; “Bilgi aktarmanın ötesine geçen, insan yetiştirmeyi esas alan; performans kadar karakteri de önemseyen ve akademik yolculuğu bireysel bir başarıdan çok toplumsal bir katkı olarak gören bir anlayış” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, Osman Çetintaş’ın bu anlayışın güçlü ve somut bir karşılığı olduğunu ifade ederek “Tüm bu unsurlar değerlendirildiğinde, merhum hocamızın gösterdiği emeğin ve adanmışlığın akademik bir paye ile tescil edilmesi bir tercih değil, kurumsal bir sorumluluktur” dedi.

Konuşmasının devamında fahri doktora unvanının taşıdığı sembolik anlama dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, “Fahri doktora unvanı, yalnızca akademik başarıların değil; topluma yön veren, değer üreten insanların üniversite ve toplum hafızasında yer bulduğunu gösteren en yüksek sembollerden biridir” dedi. Osman Çetintaş’ın emeğinin ve etkisinin yaşamaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “İnanıyorum ki Osman Hocamızın emeği; yetiştirdiği gençlerin azminde, sporun birleştirici ruhunda ve eğitimin dönüştürücü gücünde varlığını sürdürecektir. Onun adı, yalnızca bugün verilen bu unvanla değil; ilham verdiği her adımda yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Betül Çetintaş: “Hepinize minnettarım ama en büyük teşekkür oğluma, Ozi’me, seni çok seviyoruz anneciğim!”

Betül Çetintaş, oğluna verilen fahri doktora unvanını teslim aldıktan sonra gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, “Tanıyanlar bilir, soğukkanlılığı ile bilinirdi ama bugün burada olsaydı o bile heyecanlanırdı. Ben de onun yerine fazlasıyla heyecanlanlıyım” sözleriyle duygularını dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verilen fahri doktora unvanının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten anne Çetintaş, bu gururu oğluyla birlikte yaşamayı çok istediklerini ifade etti. Oğlunun hayatındaki hedefler arasında yarım kalan tek şeyin doktora olduğunu söyleyen Betül Çetintaş, “Osman’ın yarım kalan çalışmasına gösterilen emek ve vefa için Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyetine, üniversite yönetimine ve Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmasını duygusal sözlerle tamamlayan anne Çetintaş, “Hepinize minnettarım. Bugünü oğlum yaşayamadı ama bize yaşattınız. Yakın Doğu Üniversitesi’ne, hepinize yürekten teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Ama en büyük teşekkür oğluma, Ozi’me, Osman Çetintaş’a… Seni çok seviyoruz anneciğim” dedi.

Osman Çetintaş kimdir?

1993 yılında Gazimağusa’da doğan Osman Çetintaş, eğitim hayatına Polatpaşa İlkokulu’nda başladı. Ortaöğrenimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü’nde tamamlayan Çetintaş, fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede sürdürerek akademik çalışmalarını derinleştirdi.

Seam Akademi’de Spor Eğitimi ve Yönetimi alanında kişisel antrenörlük sertifikası alan Osman Çetintaş, ardından Kıbrıs’a dönerek Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. İlkokul yıllarında başladığı voleybol sporunda; sporcu, antrenör ve yönetici kimlikleriyle çeşitli başarılara imza attı. Çamlık Spor Akademi’de eğitmenlik yaptı. Son olarak Gazimağusa Türk Maarif Koleji Ortaokul Kız Voleybol Takımının antrenörlüğünü üstlenerek takımın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı.

39 kişilik okul kafilesiyle Yıldızlar Voleybol Yarı Finalleri için Adıyaman’a giden Osman Çetintaş, 6 Şubat 2023 sabahı yaşanan deprem felaketinde öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Eğitime, spora ve gençlerin gelişimine adanmış yaşamı, geride kalıcı bir değer ve güçlü bir ilham kaynağı bıraktı.