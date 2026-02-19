Habitat Premium lansmanı gerçekleştirildi

İskele’de Habitat Premium konut projesinin lansmanı yapıldı. Dedeman Hospitality, Arkın Group ve Turkish Airlines Miles&Smiles iş birliğiyle hayata geçirilen proje, “Doğu Akdeniz’de premium segmentte yeni bir yaşam ve yatırım modeli” olarak tanıtıldı.

Lansman kapsamında yapılan sunumda, Habitat Premium’un 267 bin 600 metrekarelik entegre bir master plan alanı üzerine kurgulandığı, 600 markalı rezidans olmak üzere toplam 1.453 birimden oluştuğu belirtildi. Projede 11 bin metrekare ticari alanın yanı sıra; wellness ve longevity hizmetleri, sosyal donatılar, eğitim, sağlık, finansal hizmetler ve spor alanlarının yer aldığı aktarıldı. Yabancı dilde eğitim veren bir eğitim kurumu, bankalar, hastane, evcil hayvan oteli, açık ve kapalı spor alanları ile sosyal aktivite merkezlerinin projede yer alacağı ifade edildi.

Projenin merkezinde konumlanan Arkın Residences Habitat’ın 600 markalı rezidanstan oluştuğu ve 10 yıllık profesyonel yönetim garantisiyle desteklendiği açıklandı. Habitat Premium’un konaklama altyapısının Arkın Group’un operasyonel deneyimi ile Dedeman Hospitality’nin uluslararası konaklama ve pazarlama gücüyle yapılandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dedeman Hospitality’nin 60 yılı aşkın süredir turizm ve konaklama sektöründe faaliyet gösterdiği, 2025 yılında 4,2 milyon misafir ağırladığı ve geniş marka ağıyla uluslararası ölçekte konumlandığı bilgisi paylaşıldı. Habitat Premium’un yalnızca marka gücü değil, küresel talep üretme kapasitesiyle de destekleneceği kaydedildi.

200 milyon mil entegrasyonu

Habitat Premium modeli kapsamında, Turkish Airlines Miles&Smiles iş birliğiyle entegre bir mobilite ve sadakat sistemi oluşturulacağı duyuruldu. Bu kapsamda yatırımcılar ve kullanıcılar için toplam 200 milyon mil değerinde küresel seyahat ekosistemi avantajı sunulmasının planlandığı belirtildi. Bu entegrasyonla, seyahat, konaklama ve yatırım deneyiminin aynı platformda birleştirileceği ifade edildi.

Projenin, Kıbrıs’ın kuzeyinde yükselen sahil koridorlarından Küçük Erenköy’de konumlandığı ve sınırlı kıyı arzı ile artan uluslararası yatırımcı ilgisinin bölgenin stratejik değerini artırdığı kaydedildi.

Eser Sonat: “Bir vizyonu paylaşıyoruz”

Lansmanda konuşan Evergreen Developments Group Eş Başkanı Eser Sonat, yalnızca bir proje tanıtımı için değil, bir vizyonu paylaşmak için bir arada olduklarını söyledi.

“Gayrimenkul artık sadece metrekare üretmek olmamalıdır. Artık mesele bir yapı inşa etmek değil, tüm yıl boyu aktif olarak yaşayabilen ve üretebilen bir ekosistem kurmaktır. Habitat Premium tam da bu anlayışla geliştirilmiştir” diyen Sonat, projenin 267 bin 600 metrekarelik entegre bir master plan üzerinde yükseldiğini ve 600 markalı rezidans dahil toplam 1.453 birimden oluştuğunu belirtti.

Projede 11 bin metrekare ticari alan bulunduğunu kaydeden Sonat, “Wellness ve longevity hizmetlerinin sosyal donatılarla entegre edildiği, eğitimden sağlığa, finansal hizmetlerden spora kadar geniş bir yaşam altyapısı sunulmaktadır. Projede; yabancı dilde eğitim veren bir eğitim kurumu, bankalar, hastane, evcil hayvan oteli, açık ve kapalı spor alanları ile sosyal aktivite merkezleri yer almaktadır” dedi.

Merkezi Donatılar Binası’nda restoranlar, toplantı ve konferans merkezi ile çok amaçlı alanların yer alacağını aktaran Sonat, tam teşekküllü bir binicilik kulübü, bağ evi ile organik, hidrofonik ve akufonik tarım deneyimlerinin de projenin parçası olacağını ifade etti.

Arkın Group, Dedeman Hospitality ve Turkish Airlines Miles&Smiles iş birliğine dikkat çeken Sonat, “Bu yalnızca bir marka birlikteliği değil, uzun vadeli değer üretimine odaklanmış bir kurumsal güç mühendisliğidir” dedi.

Sonat, Arkın Group’un yerel sermaye ile büyüyen ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bir kurumsal yapı olduğunu, Arkın Residences Habitat’ın 10 yıllık profesyonel yönetim garantisinin bu disiplinin somut ifadesi olduğunu söyledi.

Dedeman Hospitality’nin 60 yılı aşkın sektörel tecrübesi ve geniş marka ağıyla uluslararası ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu belirten Sonat, “Arkın’ın yerel operasyonel gücü ve Dedeman’ın 60 yıllık marka mirası birleştiğinde, Habitat Premium için dengeli, sürdürülebilir ve prestijli bir model ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Miles&Smiles entegrasyonuna da değinen Sonat, “Habitat Premium kapsamında 200 milyon mil değerinde küresel seyahat ekosistemi avantajı sunulacaktır. Bu entegrasyon, Habitat’ı dünya ile entegre eder” dedi.

Habitat Premium’un klasik bir rezidans konseptinden öte, tüm yıl boyunca aktif yaşayan ve değer oluşturan bir destinasyon modeli olduğunu belirten Sonat, farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok ilinden lansmana katılan yatırımcılara teşekkür etti.