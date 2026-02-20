Tel-Sen: “Ekiplerimiz zorlu ve riskli koşullarda sahada”

Mağusa Sanayi Bölgesi’nde yer altı şebekesinde meydana gelen arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışma yürütüyor. Tel-Sen, personelin ağır ve riskli koşullara rağmen kesintisiz görev yaptığını açıkladı.

Tel-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Mağusa Sanayi Bölgesi’nde yer altı şebekesinde meydana gelen arızayı gidermek için ekiplerimiz sahada, zorlu ve riskli koşullar altında kesintisiz şekilde görev yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Ağır çalışma ortamı ve tüm zorluklara rağmen personelimiz, görev bilinci ve kamu hizmeti sorumluluğu ile sorunu en kısa sürede çözmek için yoğun çaba göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Telekomünikasyon altyapısının sürekliliğinin, çoğu zaman yer altında yürütülen özverili çalışmalar sayesinde sağlandığı belirtildi.