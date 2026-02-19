“Hedefimden vazgeçmedim. Hedefim; görüşmelere kaldığı yerden devam etmek”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, görüşmelerin 2017’de Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk tarafıyla müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu yineledi.

“Birçok açıklama, yorum ve benzeri değerlendirmeler yapılıyor. Ancak ben hedefimden sapmış değilim. Hedefim tek ve nettir: Crans-Montana’da bırakıldığı yerden görüşmelere devam etmek ve müzakere kazanımlarını geliştirmek” dedi.

Lefkoşa’daki Frederick Üniversitesi’nin 60. yıl dönümü kutlamalarında konuşan Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Maria Angela Holguin ile yakın zamanda yaptığı görüşmelerde kararlaştırıldığı üzere genişletilmiş bir konferans düzenleme konusundaki kararlılığını yineledi.

Kıbrıslı Rum lider, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki tutumu açıkça iki devletli çözümden yanadır. Eğer Sayın Erhürman’ın tutumu buysa, bunu kamuoyuna açıkça belirtmelidir” dedi.

Görüşmelere hazır olduğunu kesin bir dille yineleyen Hristodulidis, devam eden AB Konseyi başkanlığının veya yaklaşan parlamento seçimlerinin bu bağlılığını etkilemediğini vurguladı.

“Gerçekleri aktardım. Gerçekler çok açıktır. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini hiçbir şekilde etkilemediği ortadadır” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, iki liderin 11 Aralık’taki görüşmesinin ardından yayımlanan ortak bildiriyi referans göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının özellikle siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu öngördüğünü belirtti. Bu çözümün karar metninde detaylı şekilde yer aldığını ifade eden Hristodulidis, konuyu 24 Şubat’ta Erhürman ile yapacağı görüşmede gündeme getireceğini söyledi.

Holguin’in Kıbrıs sorunu hakkındaki açıklamalarına yönelik eleştirilerini Antonio Guterres ile bir görüş yazısında ele almayı planlayıp planlamadığı sorusuna ise aslında memnuniyetsiz olmadığını belirterek yanıt verdi.