“Imagine” programına katılmak isteyenler AHDR’ye başvuracak

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için “Imagine” eğitim programına katılma olanağına ilişkin açıklama yaptı.

Haravgi gazetesi Eğitim Bakanlığının açıklamasına dayanarak, öğrencilerin ve eğitimcilerin gerek okul içerisinde gerekse Ledra Palace bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere isteğe bağlı olarak katılabileceklerini yazdı.

Okul saatleri içinde öğrenciler için eğitim faaliyetleri, okul saatleri dışında öğretmenler için atölye çalışmaları ve iki toplumlu konferans düzenlenmesinin planlandığını yazan gazete, bunlara katılacak olan kişilerin, Dayanışma Evi ile iş birliği içerisinde programı uygulayan Diyalog ve Araştırma Derneği’ne (AHDR) bilgi vermelerinin de istendiğini belirtti.