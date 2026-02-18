Hasan Çakmak Adana’da ödüllendirildi

Birçok uluslararası edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Adana’da ödüle layık görüldü.

Adana’da Güney Havadis Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen ödül töreni gala gecesine davet edilen Hasan Çakmak’a ödülü takdim edildi.

Gala gecesine katılan Ersin Tatar ödüle layık görülen Hasan Çakmak’a ödülünü takdim etti ve birlikte kameralar görüntü verdi.

Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı kültür sanat çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Hasan Çakmak, bağrından birçok sanatçı çıkaran Çukurova’dan ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yaşar Kemal, Yılmaz Güney gibi sanatçıların yaşadığı topraklarda ödül almanın bir yazar için paha biçilemez olduğunu ifade eden Hasan Çakmak kendisini ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür etti.

Ödül töreni gala gecesine KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanında KKTC’nin Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay da hazır bulundu.

Hasan Çakmak ödül töreni için gittiği Adana’da ve Mersin’de birçok kültür sanat merkezini ziyaret ederek buralardaki sanatçı yazar ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Yazar Hasan Çakmak Türkiye’nin Adana şehrindeki ödül töreni öncesinde Malta’nın başkenti Valetta’da kültür sanat çalışmasına katılmıştı.

Hasan Çakmak Adana sonrasında Büyük Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen etkinliğe katılacak.

Gönyeli – Alayköy Belediyesi’ne teşekkür

Adana’da düzenlenen ödül törenine katılmak için Gönyeli - Alayköy Belediyesi’nin uçak bileti alımı konusunda verdiği desteğe teşekkür eden yazar Hasan Çakmak, bu tür davranışların devlet ve hükümet yetkililerine örnek olmasını diledi.