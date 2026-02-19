Bir doktora hapis onandı, diğeri beraat etti

Larnaka’da 2018 yılında okulda düşerek hastaneye kaldırılan, taburcu edilmesinin ardından hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu olan ve 18 ay hapis cezasına çarptırılan doktorun cezası Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nce onandı.

Politis ve diğer gazeteler, okulda düşmesinin ardından Larnaka Hastanesi’ne kaldırılan ve kafa tasında kırık olmasına karşın görevli doktor tarafından taburcu edilen 10 yaşındaki çocuğun ailesinin doktor aleyhine açtığı davanın temyiz duruşmasının sonuçlandığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, çocuğu muayene eden iki doktordan birinin 18 aylık cezasını onaylayıp üç yıl erteleme kararı verirken, diğer doktor hakkında ise beraat kararı aldı.