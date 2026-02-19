Cozy Jazz Night 24 Şubat’ta Arabahmet Kültür Evi’nde
Lefkoşa Belediye Orkestrası, 35. yıl etkinlikleri kapsamında müzikseverleri “Cozy Jazz Night” konserinde buluşturuyor. 24 Şubat Salı akşamı gerçekleştirilecek konser, Lefkoşa’nın tarihi dokusu içinde yer alan Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenecek.
Etkinlik saat 19.30'da resepsiyonla başlayacak ve ardından saat 20.00'de orkestra sahne alacak. Gecede caz klasiklerinden sevilen eserler dinleyiciyle buluşacak.
Repertuvarda unutulmaz caz klasikleri var
Programda şu parçalar yer alıyor:Tenor Madness,On The Sunny Side of the Street,Douce Ambiance,After You’ve Gone, The Way You Look Tonight.
Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşecek “Cozy Jazz Night”, cazın klasikleşmiş melodilerini Lefkoşa’da müzikseverlerle buluşturacak.
Etiketler : konser, lefkoşa belediye orkestrası