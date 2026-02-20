“Feminizm Hakkında Ne Biling?” etkinliği yarın yapılıyor

Kadın Eğitimi Kolektifi’nin FEminiST etkinlikler dizisinin üçüncü buluşması olan Quiz Night, “Feminizm Hakkında Ne Biling?” başlığıyla yarın yapılıyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik yarın saat 19.00’da Baraka Kültür Merkezi Lokalinde yapılacak.

Çeşitli soru ve oyunlarla, bir yarışma formatında gerçekleştirilecek olan etkinlikte kültürel, sanatsal, tarihsel ve güncel içerikler yer alacak.

Açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu ve tüm halkın davetli olduğu belirtildi.