“Rapor, polis ile başsavcılık arasında geziyor”

14 Haziran 2020 salgın sürecinde ülkeye "izinsiz" giren ve Ercan Havaalanı'nda hiçbir işlem yapılmadan "karantina otel"e giden "sır kafile" hakkında polis raporu aylardır tamamlanmıyor. Rapor, “polis-savcılık” arasında mekik dokuyor.



Başsavcılık “tamamlanan dosyanın yeniden polise gönderildiğini” açıkladı.

Polis Basın Subaylığı: “Soruşturma tamamlandı, dosya Başsavcılığa gönderildi, buna karşın bazı eksiklikler tespit edildiği gerekçesiyle yeniden polise gönderildi."

Başsavcı Sarper Altıncık: “Biz bu soruşturmayı tahkikatla ilgili eksiklikler tespit etiğimiz için geri polise gönderdik.”

Dönemin Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu: “Soruşturma aşamasında olan bu konuyla ilgili yorum yapmam veya bilgi paylaşmam doğru değil”

YENİDÜZEN- Özel



"Kurultay" ve "seçim" hesapları büyük bir skandalın daha aydınlanmasının önüne geçiyor. 14 Haziran 2020 salgın sürecinde ülkeye "izinsiz" giren ve Ercan Havaalanı'nda hiçbir işlem yapılmadan "karantina otel"e giden "sır kafile" hakkında polis raporu tamamlandı, ancak bu rapor kamuoyu ile paylaşılmıyor.

Hükümete yakın bir kaynağın YENİDÜZEN'e iddiası, raporun tamamlanması UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Başbakanı Ersan Saner tarafından engelleniyor. “Başbakan, raporu polis ile savcılık arasında gezdiriyor” diyen hükümete yakın kaynak, bu yönde sonuç alınamadığını ifade etti.



Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ise raporla ilgili kendisine bir şey ulaşmadığı bilgisini paylaştı.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın tamamlandığını, dosyanın Başsavcılığa gönderildiği buna karşın bazı eksiklikler tespit edildiği gerekçesiyle yeniden polise gönderildiğini belirtti. Başsavcı Sarper Altıncık ise polisten kendilerine ulaşan soruşturmada tahkikatla ilgili eksiklikler tespit edildiği için geri polise gönderildiği bilgisini aktardı.

Altıncık, “Biz bu soruşturmayı tahkikatla ilgili eksiklikler tespit etiğimiz için geri polise gönderdik. ‘Bu rapor niye açıklanmaz’ algısı ise yanlış, bu normal bir dava soruşturması gibi soruşturmadır.” dedi.

Ercan Havaalanı'ndaki güvenlik zafiyeti ve skandalı araştırılan dönemin Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise soruşturma aşamasında olan bu konuyla ilgili yorum yapması veya bilgi paylaşmasının doğru olmadığı gerekçesiyle soruları yanıtsız bıraktı.

Kamera kayıtlarında ne vardı?

Salgın sürecinde ‘karantina koşulu’ ile ancak ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları da sırrını korumaya devam ediyor.

Polisin “taslak” raporunda kamera kayıtlarının silindiği açıklanmış, ancak, daha sonra bu kayıtlara ulaşıldığı bilgisi gelmişti.

Meclis Genel Kurulu’nda Serdar Denktaş tarafından açıklanan “taslak” rapora göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtilmişti.

Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansımıştı. Ancak polisin tespitlerinde ülkeye gelen kafilenin karantina kurallarına uymadığı ortaya çıkmıştı. Dahası “yatırım amaçlı” ülkeye geldiği söylenen kafileyle ilgili hiçbir proje çalışması da bulunmamıştı.

Skandal, dönemin Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınmasına neden olmuştu…

Dönemin Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kamera kayıtlarının silinen bölümlerinin Türkiye’de tekrardan ileri tetkik sonucu geriye getirildiğini ifade ederek, bu görüntülerin poliste incelemeye alındığını kaydetmişti.