Rapor yok 'koltuk' var

Devrim DEMİR

UBP-HP Hükümeti döneminde ‘Özel Jet’ Skandalı sonrası görevden alınan ancak yeni kabinede yeniden bakan yapılan Ünal Üstel’in isminin karıştığı olayla ilgili polis raporu henüz açıklanmadı, soruşturma ilerletilmedi.

UBP-YDP-DP azınlık hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alan Ünal Üstel’in bakanlığı sorgulandı.

14 Haziran’da patlak veren ve YENİDÜZEN’in manşeti ile gündeme gelen ‘Özel Jet Skandalı’ sonrası, Turizm Bakanı olan Ünal Üstel, dönemin Başbakanı Ersin Tatar tarafından görevden alınmıştı.

Tatar dahil herkes konunun araştırılmasını istemişti.

Aylardır tamamlanması beklenen polis raporu Başsavcılık tarafından yeniden eksik bulundu ve polise geri gönderildi.

Eksiklikler nedeniyle Başsavcı Polis Genel Müdür ve yardımcısını çağırarak konuyla ilgili görüştü.

Ülkeyi sarsan ‘Özel Jet Skandalı’ UBP-HP Hükümeti’nde de sarsıntıya neden olmuştu.

Dönemin Turizm Bakanı olan ve ‘Özle jet’ skandalı sonrası görevden alınan Ünal Üstel, kamera görüntülerinin açıklanmasını istemişti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ve birçok Milletvekili YENİDÜZEN’e konuştu.

180 gün geçti rapor yok…

Skandalın ardından Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okumuştu. Rapora göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtilmişti. Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansımıştı. Raporun okunmasının ardından hükümet dışındaki tüm parti milletvekilleri Meclis salonunu terk etmişti…

Pandemi nedeniyle ‘özel komite’ kurulamamıştı…

Haziran ayında yaşanan ‘Özel jet’ krizi sonrası yaşanan pandemi nedeniyle ‘özel komite’ kurulamamıştı.

‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindi, bilgisayarlar formatlandığı ortaya çıkmıştı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı:

“Dosyanın neticesini ben de takip ediyorum’”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, YENİDÜZEN’e konuştu, konuyu takip ettiğini ifade etti.

Dizdarlı, dosyanın durumu ile ilgili Savcılığa girişim yaptığını ve incelemenin ne aşamada olduğunu takip ettiklerini söyledi. Dosyanın tahkikatında cezai işleme kanaat getirmeleri halinde sonucun açıklanmayacağını ifade eden Emine Dizdarlı, “Benim de ilgili dosya ile ilgili bir başvurum var. Süreci ben de takip ediyorum” dedi.

“Başsavcılıkla görüşmüştüm”

İlgili dosya ile ilgili Başsavcılıkla görüştüğünü de belirten Dizdarlı, “Son görüşmemde dosyanın bir Savcıya verildiğini ve incelendiğini biliyorum. Edindiğim bilgide ilgi dosya ile (CTK) cezai işlem yapılacaksa dışarıya bilgi verilmeyecekti” dedi.

Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol:

“Dosya tamamlanmadan geldi geri gönderdik”

YENİDÜZEN’e konuşan Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ise dosyanın incelendiğini eksiklikler tespit edildiği gerekçesi ile tamamlanması için polise yazılı açıklama yapılarak geri verildiğini söyledi.

Varol şunları söyledi: “Polis dosyayı tamamlamayıp savcılığa verdi. Biz de dosyadaki eksikleri ‘spesifik’ olarak yazdık tekrar geri verdik. Polise yazdık bunların ifadelerini alın, belgeleri temin edin ancak dosya tamamlanmadan geri geliyor. Başsavcı, Polis Genel Müdürü (PGM) ve yardımcısını çağırdı dosya eksikler yazılarak verildi. Hepsi tamamlanıp geri gelecek değerlendirme o şekilde yapılacak.”

Milletvekilleri ne dedi?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “Rapor derhal açıklanmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, önceki gün açıklanan kabinenin ‘sürpriz’ olduğunu söyledi. Ersan Saner’in piyango çekmiş gibi bölge dağılımını da baz alarak bakanlık belirlediğini ifade eden Özyiğit, “Maliye bakanından tutun, Tarım bakanına kadar kabinede değişikliğe gidildi” dedi.

“Raporun verilmesi için talepte bulunduk”

Başkan Cemal Özyiğit, Ünal Üstel’in şahsına yapılan iddialara rağmen raporun hala açıklanmadığını ifade ederek aylar önce Polis Genel Müdürlüğüne giderek raporu talep ettiklerini söyledi. Yapılan talep sonrası raporun kendilerine verilme durumu olmadığını öğrendiklerini kaydeden Özyiğit, “Serdar Denktaş o dönemde nasıl olurda bize verilmeyen ön raporu kürsüde açıklar? Ünal Üstel ile ilgili polis raporu derhal açıklanmalı. Kabinenin ise yaz dönemi hazırlandığı Ankara çağrıldığında belliydi. Bu raddeye planlı bir şekilde gelindi. 60 gündür hükümet yok, ciddi bir kaos karmaşa yaşandı. Bunların hiç biri kabul edilir değil” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali: “Kabinede 2 bakan şüpheli pozisyonunda”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, kurulan kabinede aylar önce görevden alınan Ünal Üstel’in atamasının ‘tutarsız’ olduğunu söyledi.

Şahali, Üstel’in o dönemde haksızlığa uğradığı yönünde açıklama yapmasına rağmen polis raporunun hala açıklanmadığını ve kamu vicdanının rahatsız olduğunu söyledi.

Üstel’in ‘özel jet’ olayına ilişkin aklanması için gayret göstermesi gerektiğini kaydeden Şahali, “Ortada süren bir adli süreç var ve Üstel’in kabinede görev alması kamu vicdanını yaraladı. Aynı şekilde kabinede yeniden yer alan Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili de devam eden bir soruşturma söz konusu. Kabinede şu an iki bakan adli açıdan şüpheli pozisyonunda. Kabineye bakıldığında, Maliye bakanı eğitim bakanı, tarım bakanı maliye bakanı oldu. Yapılan bu kaydırmalar, bakanlıkların sorgulanmasını mı gerektirir? Kurulan hükümet azınlık mı? Yamalı bohça hükümetimi? Sorgulanmalı” dedi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu: “Raporun sunulması şart”

Kurulan yeni kabinede görev almayan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ünal Üstel’in suçlama olmadan isminin ‘Özel jet’ olayına karıştığını ifade etti. Raporun hazır olduğu hususunda bilgi sahibi olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Ünal Üstel eğer bugün yeniden kabinede görev almışsa bu onun haklı olduğunu göstermekte. Üstel ile ilgili şüphe ve sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama aklanması için raporun bir an önce sunulması şart” dedi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu: “Rapor halkın vicdanı için açıklansın”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, ‘Özel jet’ olayında her hangi bir ispat olmadan Ünal Üstel’in ‘dedikodu’ üzerine görevden alınmasının yanlış bir yol olduğunu söyledi. Polis rağoru olmadan Üstel’in alel acele görevden alınmasının ‘hatalı’ bir davranış olduğunu söyleyen Zaroğlu, “Bakanlarla ilgili Başsavcılıktan görüş alınmakta. Bir suç olduğunu düşünmüyorum. Raporda başka bir bakanın da adı geçmekte, bu yüzden soru işaretlerinin bitmesi için rapor bir an önce açıklanmalı. Sadece Ünal Üstel değil, o dönemde görevde olan 4 bakanın görevden alınması gerekiyordu. Ünal beyin görevden alınması çok düşündürücü, halkın vicdanı için rapor bir an önce açıklanmalı.”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“UBP’nin kendi içindeki muhasebesi’”

Yeni kabinede Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev alan Fikri Ataoğlu, Ünal Üstel’in yeniden bakan olması ile ilgili yorum yaptı.

Ataoğlu, ‘Özel jet’ olayında Üstel’in görevden alınmasına ilişkin “Ulusal Birlik Partisinin’ kendi içindeki muhasebe yorumunu yaptı.

Raporun aylardır beklediğini kaydeden Ataoğlu, “Rapor bir an önce açıklanmalı. Ünal Üstel’de defalarca yaptığı konuşmalarında raporun ve kamera görüntülerinin açıklanması için çağrıda bulunmuştu” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner: “Akıbeti bilmek isteriz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, ‘Özel jet’ krizi sonrası görevden alınan Ünal Üstel’in masumiyet karinesinin cebinde olduğunu hatırlattı.

Şahiner, Haziran ayında yaşanan ‘rezalet’ sonrası görevde olan tüm bakanlıkların sorumluluğunun araştırılması gerekirken, Ünal Üstel’in üstüne yıkmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Şahiner, “UBP-HP hükümeti aklamak için doğru bir yöntem uygulamadı. Polis soruşturması varsa Savcılık soruşturması ne aşamada açıklanmalı. Polisin raporu ne yönde akıbeti bilmek isteriz” dedi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: “Raporu tüm kamuoyu bekliyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın kendince bir kişiyi ‘Özel jet’ten sorumlu tuttuğunu söyledi. Raporun akıbeti ile ilgili durumun izahı yapılmadığını da kaydeden Özdenefe, “süreç olduğu şekilde bekliyor” dedi.

Ünal Üstel’in görevden alındığını, oluşan yeni kabinede yeniden görev verildiğinin de ciddi bir çelişki oluşturduğunu ifade eden Özdenefe, “Pandemi krizi hala yaşanmakta. Aylardır yaşanan ‘özel jet’ krizi ile ilgili polis araştırmasının hala çıkmaması, açıklanmaması kamu vicdanını yaralıyor. Bu süreçte Ünal Üstel, yargısız infaz edilmişse kendisi de konunun takipçisi olmalı, benim beklentim bu yönde. Rapor kamuoyu ile paylaşılmalı” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Rapor bize de kamuoyuna da yansıtılmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, öncelikle yeni oluşan kabinenin Kıbrıs Türk Halkına her hangi bir icraatta bulunabilme kapasitesinin çok zayıf olacağını söyledi. Görevden bir kriz sonucu alınan Üstel’in ise yeniden kabinede yer almasının ‘vaka’ olduğunu ifade eden Akansoy şöyle konuştu: “Çok geçici bir hükümetle karşı karşıyayız. Gerek kendi parti içindeki sorunlar, bakanlık değişimleri farklı alanlara kaymış olmaları icraatta büyük sorunları da beraberinde getirecek. Ünal Üstel konusunda jet krizi gündemdeydi. Ön rapor sayın Ersin Tatar’ın başbakanlık döneminde kendisine sunuldu diye biliyoruz. Savcılığa da sunuldu diye Özersay’ın bir ifadesi vardı. Bu rapor ile ilgili Mecliste yaptığım araştırmada raporun tamamının bizlere açıklanması gerektiğini kamuoyunun bilmesi gerektiğini ifade ettik. Rapor bize ve kamuoyuna yansıtılmadı. Raporun ne durumda kaldığını bilemiyoruz. Elbette o dönemde büyük kriz yaşandı Ünal Üstel, görevden alındı. Yeniden kabineye girdi. Tek şaşırtıcı unsur Üstelin geri dönmesi değil ciddi bir karmaşa var kabine oluşumunda. Ünal Bey konusu bir vaka olduğu gibi siyasetten çıkmış bir kişinin Dışişleri bakanı olarak atanmış olması ayrı bir vaka bakanlıklarda yaşanan kaymalar yaşandı. Bu kabine UBP’nin öz iradesini yansıtmıyor bu üst aklın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale eden, UBP’nin kurultayına müdahale eden şuanda kabine oluşumunda müdahale ettiğini çok açık bir şekilde gösterdi. Zaten azınlık hükümeti neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz, halk Sayın Ersin Tatar’a çok tepkili” dedi.

YENİDÜZEN’in özel haberi ile gündeme gelmişti

Özel Jet Skandalı: Kabineyi de hükümeti de sarsmıştı

14 Haziran’da YENİDÜZEN’in manşetten verdiği ‘İzinsiz Özel Jet’ skandalı haberinde, 12 Haziran Cuma akşamı ülkeye izinsizce ve karantina koşuluna uymadan gelen özel jette yer alan şahıslar, UBP-HP Hükümetinde de sarsıntıya neden olmuştu.

Salgın sürecinde ‘karantina koşulu’ ile ancak ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindiği, bilgisayarların formatlandığı ortaya çıkmıştı.

Polis raporuna göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtilmişti.

Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansımıştı.

Raporun okunmasının ardından hükümet dışındaki tüm parti milletvekilleri Meclis salonunu terk etmişti…

Skandal, Turizm Bakanı’nın görevden alınmasına neden olmuştu…

Turizm Bakanı Ünal Üstel, yaşananların kamuoyunun gündemine oturması, Hükümetin küçük ortağının da ısrarıyla bir hafta içinde görevden alınmış, yerine Kutlu Evren atanmıştı.

UBP’li Milletvekili Aytaç Çaluda, olayda HP’nin ‘parmağı’ olduğunu söyleyerek, özel jetle gelen kişileri karşılayan ‘Bakanın’ açıklanmasını istemişti.