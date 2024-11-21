Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 352 sürücü rapor edildi, 39 araç trafikten men edildi. Rapor edilen suçlar arasında sürat ilk sırada…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplam bin 615 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 352 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 39 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin, 155’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız, 14’ü emniyet kemeri takmadan, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak, 6’sı sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 91’i ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.