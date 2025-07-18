"Ramadan Cemil Meydanı'ndaki yeni uygulamaya hemen uyum sağlandı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne'nin en işlek caddelerinden biri olan Ramadan Cemil Meydanı'nda yapılan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı, "Vatandaşlarımız yeni uygulamanın hemen uyum sağlamaya başlamış" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı hakkında açıklama yapan Şenkul, "Yeni uygulamaya alışkanlık kazanıncaya kadar bu noktada hem daha dikkatli hem de birbirimize daha anlayışlı olalım" diyerek yurttaşa uyarılarda bulundu.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Dün gece boyunca ekiplerimizin çalışmaları sonucu Ramadan Cemil Meydanındaki yeni düzenlemenin altlığı oluşturuldu.

Paylaştığımız video gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız yeni uygulamanın en kritik noktasına hemen uyum sağlamaya başlamış.

Yeni uygulama ile birlikte çember kalktığı için Ecevit Caddesinden Hastane yoluna gidenler kesintisiz yolda, Mustafa Çağatay’dan gelip çarşı dönecekler ise yol hakkı talep ederek ve bekleyerek kontrollü kavşaktan devam edecekler.

Yeni uygulamaya alışkanlık kazanıncaya kadar bu noktada hem daha dikkatli hem de birbirimize daha anlayışlı olalım."