Rahvancıoğlu, Türkiye’ye giriş yasağını TC Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor

Türkiye’ye girişi N-82 koduyla engellenen ve konuyu Türkiye’de mahkemeye taşıyan ancak sonuç alamayanBağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, şimdi de TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunma kararı aldı.

Bugüne kadar, kamuoyuna yansıyan toplamda 13 Kıbrıslı Türk aydının Türkiye’ye girişine N-82 ve G-82 tahdit kodlarıyla izin verilmedi. “Yasaklı” Kıbrıslı Türk listesinin kaç kişiden oluştuğu ise bilinmiyor...

Söz konusu engel, BRTK eski Müdürü ve YENİDÜZEN yazarlarından gazeteci Aysu Basri Akter ile Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’de mahkemelere taşımış durumda.

Rahvancıoğlu, tahdit kodunun kaldırılması amacıyla, Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ancak ret yanıtı almıştı.

Yaşanan gelişme üzerine istifana giden Rahvancıoğlu’nun bu talebi de reddedilmiş durumda.

Rahvancıoğlu bu kapsamda TC Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Rahvancıoğlu, Ankara’ya girişinin N-82 koduyla engellenmesi üzerine bu kodun ne olduğu, kimin tarafından konduğu ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu.

TC İçişleri Bakanlığı ‘kararın kaldırılması’ talebini reddetmişti

TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın, Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararını kendilerinin aldığını kabul etmesi ve kararın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, alınan kararın kaldırılması için Rahvancıoğlu adına Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran, 17 Şubat 2023’te TC Göç İdare Başkanlığı’na idari dava dosyalamıştı.

MİT gerekçe bildirmemişti

Rahvancıoğlu’nun N-82 tahdit koduna ilişkin işlemin iptali istemiyle Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı’na karşı açtığı davada ilk incelemeye karşı esas ara kararı Mart 2023’te açıklamıştı.

Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı, ara kararı gereğince Göç İdaresi Başkanlığı’ndan giriş yasağının nedenini izah eden belge talebinde bulunmuş, ancak davalı idare kendisinde bu konuda belge olmadığını MİT Başkanlığı tarafından gelen yazı üzerine tahdit konulduğunu mahkemeye bildirmişti.

MİT Başkanlığına müzekkere yazılarak tahdidin gerekçesi talep edilmiş, MİT Başkanlığı tarafından verilen yanıtta ise mezkur bilgilerin gizlilik derecesine havi olmaları ifade edilerek yazı ekinde gönderilmediği açıkça mahkemeye bildirilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Rahvancıoğlu davasında, N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin 30.12.2022 tarih ve E-135514 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, suç teşkil eden bir davranışının olmadığı, genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişilerden olduğu iddiasının soyut bir iddia olduğu, hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığı gerekçeleri ile kararın iptal edilmesi istenmişti.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, Münür Rahvancıoğlu hakkında tesis edilen N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile açtığı davada, başkan ve bir üyenin oyçokluğu kararı ile terörist faaliyetlere iştiraklerin önlenmesi, çatışma bölgelerine seyahatlerin engellenmesi ve ülke güvenliğinin korunması bağlamında, Rahvancıoğlu hakkında devlet güvenlik birimlerinin raporlarının da dikkate alınmak suretiyle hükümranlık yetkisi dahilinde N-82 tahdit kodu tesis olunduğu anlaşıldığından, tahdit kodunun kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermişti.

Rahvancıoğlu, reddedilen davanın tekrar değerlendirilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinafa başvuracağını açıklamıştı.