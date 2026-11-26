Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Kıbrıs Gerçek’te Serdar Şengül’ün sunduğu Seçim Özel programında seçim vaatleri, bedelli askerlik, vicdani ret, gece kulüpleri ve kumarhanelerin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun seçim dönemlerine özgü vaatler yerine yıllar içerisinde geliştirilen bir mücadele programı doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

“Seçim kitapçığımız yıllardır yürüttüğümüz mücadelenin özetidir”

Bağımsızlık Yolu’nun muhalefet programının yaklaşık 80 sayfadan 115 sayfaya ulaştığını belirten Rahvancıoğlu, programın toplumsal sorunlar, üyelerin ve sempatizanların geri bildirimleri doğrultusunda güncellendiğini söyledi.

Seçim kitapçığının bu programın özeti olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, programın bagimsizlikyolu.org adresinden indirilebileceğini belirtti.

“Seçim döneminde hazırlanan vaatlerle seçmene müşteri muamelesi yapılıyor”

Partilerin seçim vaatlerinin parti programları ve geçmişteki siyasi tutumlarıyla karşılaştırılması gerektiğini belirten Rahvancıoğlu, yıllarca gündeme getirilmeyen konuların seçim döneminde vaat olarak sunulmasını eleştirdi.

Bir partinin kimliğinin, mücadelesinin ve dünya görüşünün parçası olmayan vaatlerin seçim sonrasında kalıcılığının olmayacağını vurgulayan Rahvancıoğlu, bu anlayışla seçmene müşteri muamelesi yapıldığını söyledi.

“Zenginlerin bedel ödeyip yoksulların askerlik yapacağı bir düzen adil değildir”

UBP’nin bedelli askerlik vaadini samimi bulmadıklarını belirten Rahvancıoğlu, bedelli askerlik, vicdani ret ve askerlik süresinin kısaltılması gibi konuların UBP’nin parti programında bulunup bulunmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bedelli askerliğin 15 asgari ücret üzerinden hesaplanmasının ekonomik eşitsizlikleri derinleştireceğini ifade eden Rahvancıoğlu, UBP’nin samimiyetinin seçim sonrasında, muhalefetteyken bu konuda yürüteceği mücadeleyle anlaşılacağını belirtti.

“Vicdani ret evrensel bir insan hakkıdır, asker ve polis sivile bağlanmalıdır”

Bağımsızlık Yolu’nun barış ve federasyondan yana olduğunu belirten Rahvancıoğlu, mevcut askerlik düzeninin iki halkı birbirine düşman kılan anlayışına karşı olduklarını söyledi.

Bölgesel koşullar nedeniyle güvenlik ihtiyacının bulunduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, asker ve polisin sivile bağlanmasını; polis, itfaiye, sivil savunma ve askeri kurumlardaki sivil personele sendikalaşma hakkı tanınmasını savundu.

Vicdani reddin evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, askerlik yükümlülüğünün belirli kriterler çerçevesinde alternatif kamu hizmetiyle yerine getirilebileceğini belirtti.

“Profesyonel ordu halktan kopuk, silahlı bir sınıf yaratır”

Profesyonel askerliğe karşı olduklarını belirten Rahvancıoğlu, profesyonel ordunun ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan halktan kopuk, silahlı bir sınıf yaratacağını savundu.

Bağımsızlık Yolu’nun silahsız, savaşsız ve sınırsız bir dünya hedeflediğini ifade eden Rahvancıoğlu, bu hedefe aşamalı bir mücadeleyle ulaşılabileceğini söyledi.

“Gece kulüplerinde yaşanan seks işçiliği değil, seks köleliğidir”

Gece kulüplerinin ve kumarhanelerin kapatılmasının Bağımsızlık Yolu’nun programında açıkça yer aldığını belirten Rahvancıoğlu, kadınların pasaportlarına el konularak ve borçlandırılarak çalıştırılmasını seks köleliği olarak nitelendirdi.

Konuya ahlaki açıdan değil, kadınların sömürülmesi üzerinden yaklaştıklarını ifade eden Rahvancıoğlu, bireylerin kendi nam ve hesaplarına seks işçiliği yapmalarına değil, kadınların cinsel sömürüsünden kazanç sağlayan sisteme karşı olduklarını söyledi.

Kumarhanelerin toplum üzerindeki yozlaştırıcı etkisine de değinen Rahvancıoğlu, bu yapıların devletten daha güçlü hale gelmesinin tehlike oluşturduğunu belirterek kapatılmaları gerektiğini vurguladı.

“Büyük sermayenin değil, emekçilerin ve esnafın çıkarlarını temsil ediyoruz”

Bağımsızlık Yolu’nun toplumun bütün kesimlerinin çıkarlarını temsil etme iddiasında olmadığını belirten Rahvancıoğlu, büyük sermayenin ve gece kulübü sahiplerinin değil, emekçilerin ve esnafın çıkarları doğrultusunda mücadele ettiklerini söyledi.

Halkın mevcut rejimin dayattığı koşulları idare etmek zorunda olmadığını ifade eden Rahvancıoğlu, birlikte irade ortaya koyarak rejimin değiştirilebileceğini belirtti ve 6 Aralık seçimlerinde Bağımsızlık Yolu’na mühür vurma çağrısında bulundu.