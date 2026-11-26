Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkan Arslan Bıçaklı, 2008 öncesi sosyal sigortalı çalışanların kaybedilen haklarının geri verilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı yazılı açıklamasında son günlerde 2008 öncesi sigortalı çalışanların 2012’deki yasal düzenlemelerle kaybettikleri hakların iadesine yönelik söylemlerde bulunulmasının yıllardır süren bir mağduriyetin giderilmesi açısından dikkate değer bir gelişme olduğunu kaydetti.

2012 yılında yapılan yasal değişikliklerle 2008 öncesinde sigortalı olan birçok çalışanın sigortalı oldukları dönemde geçerli olan emeklilik koşullarından “farklı ve daha ağır koşullarla” karşı karşıya bırakıldığı kaydeden Bıçaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu değişiklikler sonucunda; çalışanların emeklilik yaşları ve emeklilik koşulları ağırlaştırılmış, daha önceki yasal düzenlemelere göre planladıkları emeklilik hakları olumsuz etkilenmiş, uzun yıllar prim yatırarak emekliliğe hazırlanan çalışanların beklentileri ve gelecek planları değiştirilmiş, emeklilik yaşının ve prim koşullarının ağırlaştırılması nedeniyle birçok çalışan daha uzun yıllar çalışmak zorunda bırakılmış, emeklilik aylıklarının hesaplanmasında yapılan değişiklikler nedeniyle çalışanların emeklilik dönemindeki gelirleri ve ekonomik güvenceleri konusunda ciddi endişeler ortaya çıkmıştır.”

Emeklilik hakkının çalışanların yıllarca verdikleri emeğin ve ödedikleri primlerin karşılığı olduğunu kaydeden Bıçaklı, “Bu hakların sonradan yapılan düzenlemelerle geriye götürülmesi, çalışanların devlete ve sosyal güvenlik sistemine duyduğu güveni de zedelemektedir.” dedi.

Bıçaklı, bu konunun yalnızca seçim dönemlerinde gündeme getirilen bir vaat olarak kalmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Seçimlerin ardından oluşacak yeni siyasi iradenin, hangi siyasi parti tarafından oluşturulursa oluşturulsun, bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gecikmeden hayata geçirmesini beklediklerini ifade eden Bıçaklı, TÜRK-SEN olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını, atılacak adımları yakından izleyeceklerini ve bu hakların yeniden kazanılması için gerekli sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan:

“Hakların iadesine yönelik siyasi irade ortaya konulmalı”

Öte yandan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan da, 2008 yılı öncesinde Sosyal Sigortalar kapsamında sigortalı olan çalışanların, 2012 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle emeklilik hakları konusunda kayba uğradıklarını belirterek, bu hakların iade edilmesine yönelik siyasi irade ortaya konulmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Atan, siyasi partilerden bu konuda yapılan açıklamalara değinerek, atılacak adımların, çalışma hayatında uzun yıllardır devam eden “önemli bir mağduriyetin giderilmesi” açısından dikkate değer bir gelişme olduğunu ifade etti.

2012 yılında yapılan yasal değişikliklerle, 2008 öncesinde sigortalı olan birçok çalışanın, sigortalı oldukları dönemde geçerli olan emeklilik koşullarından “farklı ve daha ağır koşullarla” karşı karşıya bırakıldığını savunan Atan, değişikliklerle birçok çalışanın olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Atan, “KAMUSEN ve üye sendikalar olarak, çalışma hayatında yıllarca emek vermiş, primlerini düzenli olarak yatırmış ve yürürlükteki yasal düzenlemelere güvenerek geleceklerini planlamış çalışanların, sonradan yapılan yasal değişikliklerle hak kaybına uğratılmasını adalet ve hakkaniyet ilkeleri açısından kabul edilebilir bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Emeklilik hakkının, çalışanların yıllarca verdikleri emeğin ve ödedikleri primlerin karşılığı olduğunu vurgulayan Atan, bu hakların sonradan yapılan düzenlemelerle geriye götürüldüğünü ifade ederek, çalışanların devlete ve sosyal güvenlik sistemine duyduğu güvenin zedelediğini savundu.

Bu konunun yalnızca seçim dönemlerinde gündeme getirilen bir vaat olarak kalmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Atan, seçimlerin ardından oluşacak yeni siyasi iradenin, bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gecikmeden hayata geçirmesini beklediklerini kaydetti.