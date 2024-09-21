Rahvancıoğlu istinafa başvurdu

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, konuya ilişkin açtığı davanın ve "N-82 tahdit kodunun kaldırılması" talepli başvurusunun reddinin iptali talebi ile istinaf başvurusu yaptı.

Rahvancıoğlu, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/1115 Esas 2024/2529 Karar ve 04.07.2024 tarihli davanın reddine ilişkin kararının istinaf incelemesinin yapılarak kaldırılması talebiyle istinafa başvurdu.

Bunun yanında, Rahvancıoğlu, şahsına konulmuş olan N-82 tahdit kodunun kaldırılması talepli 23.11.2022 tarihli dilekçesine verilen 30.12.2022 tarih ve E-48068546-000-135514 sayılı başvurunun reddi işleminin iptali talebi ile istinaf başvurusu yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “KKTC vatandaşı olan Rahvancıoğlu’nun aynı zamanda devlet memurluğu görevi ifa ettiğine dikkat çekilerek, birçok kez Türkiye’ye gittiği belirtildiği, Rahvancıoğlu hakkında neden N-82 koduyla tahdit olduğunun bilinmediği, bu bilinmezlik ve belirsizlik içerisinde ilk derece mahkemesinin oyçokluğu ile davanın reddine karar verdiği” kaydedildi.