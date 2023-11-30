Purnara olaylarına karışan 18 kişi sınır dışı edildi
Purnara Göçmen Kabul Merkezi’nde 6 Kasım tarihinde çıkan olaylarla ilgili olarak 18 kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
A+A-
Purnara Göçmen Kabul Merkezi’nde 6 Kasım tarihinde çıkan olaylarla ilgili olarak 18 kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirme çerçevesinde Purnara’daki olaylara karışan 18 kişinin sınır dışı edildiğini, başka 11 kişinin ise sınır dışı edilmesine ilişkin gerekli prosedürlerinin tamamlandığını yazdı.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : güney