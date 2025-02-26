Purnara mülteci kampında, 27 refakatçisiz çocuk...

Kıbrıs’ın güneyindeki Purnara mülteci kampında, 27 refakatçisiz çocuğun bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi İnsan Hakları Koruma ve Ombudsman Maria Stilyanu-Lottidi’nin raporuna dayanarak, Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın talimatıyla prosedürlerin tamamlanmasına rağmen, Purnara’da bulunan ve orada ortalama 90 gün kalması gereken 27 refakatçisiz çocuğun, çocuk bakımevlerine gönderilmediğini yazdı.

Habere göre raporda, çocuk haklarıyla ilgili uluslararası çerçevenin ihlal edildiği ve çocukların, çocuk temel haklarından mahrum edildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca çocuklara bakımevleri veya kabul merkezlerinde eğitim sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan Alithia gazetesi Purnara’da, 27’si refakatçisiz olmak üzere toplam 74 çocuk bulunduğunu yazdı; refakatçisiz çocukların 15’inin erkek, 12’sinin kız olduğunu ifade etti.