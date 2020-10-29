Pulya avlayan 2 kişi yakalandı

Dipkarpaz’da, Ayteriso isimli bölgede dün polis tarafından yapılan kontrolde, F.E. (E-28) ve Y.G. (E-40)’nin avlanması yasak 33 adet pulya kuşunu avladığı tespit edildi.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatan polisin soruşturması sürüyor.

AVM'de cüzdan çalan genç yakalandı

Mağusa’da bir alışveriş merkezinde 25 Ekim’de meydana gelen hırsızlık olayının faili belirlenip, tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, A.K.’nin (E-20), alışveriş merkezinin yemek bölümü içerisinde bir şahsa ait para cüzdanını ve içerisinde bulunan 150 TL’yi çaldığı tespit edildi.

Olayı soruşturan polis adı geçen kişiyi dün tutukladı. Soruşturma sürüyor.