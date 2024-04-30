Propolis Nedir ve Propolis Faydaları

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Propolis , arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, tamamen doğal, reçinemsi bir maddedir. Bu yazıda, propolis nedir, propolis damla faydaları, propolis nasıl tüketilir, sıvı propolis faydaları, sıvı propolis nasıl kullanılır gibi temel soruların cevaplarını bulacaksınız.

Propolis Nedir?

Tamamen doğal özellikteki propolis, arılar tarafından kovanda sterilizasyonu sağlamak amacıyla üretilir ve kullanılır. Propolisin, soğuk günlerde kovandaki çatlakların sıvanması ve kovan sıcaklığının sabit tutulması amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, kovandaki zararlı virüs ve bakterilerin bertaraf edilmesi de propolis ile sağlanır. Propolis, içerdiği fenolik ve flavonoidler sayesinde kovanda bu amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca, arılar petek gözlerini propolisle kaplayarak buraya yavrularını ve ürünlerini koyarlar. Yani propolis olmadan, kovanda hayat söz konusu değildir.

Propolis Damla Faydaları

Propolis, arılar için değerli olduğu kadar insanlar için de faydalıdır. Uzun yıllardır insanlar tarafından da kullanılan propolis, İbn-i Sina’nın reçetelerinde de yer almıştır. Ancak, kovandan elde edilen ham propolis balmumu ile karışıktır ve insan vücudu tarafından sindirilemez. Bu nedenle propolisin doğru bir özütleme yöntemi kullanılarak propolis damla haline getirilmesi gerekir.

Propolis damla faydaları neler diye merak edenler için, fenolik ve flavonoidlerini beslenmenize dahil etmenin en kolay yolu her gün 20 damla propolis damla tüketmek! Propolisin içeriğinde kafeik asit fenetil ester, galangin, resveratrol başta olmak üzere pek çok polifenol bir arada bulunmaktadır.

Sıvı Propolis Faydaları

Sıvı propolis faydaları, propolisin eşsiz bileşiminden gelir. Propolisin bileşimi ise, bulunduğu coğrafi bölgeye ve iklim şartlarına, elde edildiği bitki çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Anadolu coğrafyası bitki çeşitliliği bakımından zengindir ve bu bölgeden elde edilen arı ürünleri çok özel bir polifenol bileşimine sahiptir. Anadolu coğrafyasından elde edilen ham propolisin ekstraksiyon işlemine tabi tutulması ile polifenoller bakımından zengin propolis damla elde edilir.

Propolis Nasıl Tüketilir?

Propolisi çocukların günde 10 damla yetişkinlerin ise günde 20 damla tüketmesi önerilir. Propolis damla, su, süt, meyve suyu, bal, pekmez veya yoğurt gibi gıdalarla birlikte tüketilebilir. BEE’O Propolis Damla ile beslenmenize değer katmak için https://www.beeo.com.tr/propolis-damlalar ‘i ziyaret edebilirsiniz.

Sıvı Propolis Nasıl Kullanılır?

Sıvı propolis nasıl kullanılır diye merak edenler, suda çözünebilir özellikteki propolis damla’yı su, süt, meyve suyu gibi sıcak olmayan gıdalarla birlikte tüketebilirler. Suda çözünebilir özellikte olmayan propolis damla ise bal, pekmez, yoğurt gibi yarı katı gıdalarla birlikte tüketilebilir.