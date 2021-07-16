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'Pozitif hastalara ev karantinası' başlıyor

'Pozitif hastalara ev karantinası' başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararları duyurdu, 19 Temmuz’dan itibaren COVID-19 pozitif kişilerin doktor değerlendirmesi ve el bilekliği ile karantina sürecini evinde geçirebileceğini açıkladı.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararları duyurdu, 19 Temmuz’dan itibaren COVID-19 pozitif kişilerin doktor değerlendirmesi ve el bilekliği ile karantina sürecini evinde geçirebileceğini açıkladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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