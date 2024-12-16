Politis gazetesi: İki toplumun müzakerecisi İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştü

Politis gazetesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın geçtiğimiz Salı günü Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ve Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Güneş Onar ile sabah erken saatlerde bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Toplantı basına kapalı olarak yapıldı. Gazetenin haberine öre İngiliz diplomat her iki tarafın pozisyonlarını dinledi, kendi pozisyonlarından bazılarını dile getirdi ve Londra'nın "Kıbrıs sorununda güçlü bir şekilde geri döndüğü" mesajını verdi.