Polisten sıkı denetim

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda Lefkoşa’da 3 gece kulübü işletmecisi aleyhine yasal işlem yapıldı; 610 araç sürücüsü de kontrol edildi.

Öte yandan İskele’deki denetimlerde de kumarhaneye girmeleri yasak 4 kişi tespit edildi; 450 araç sürücüsü de kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde dün 20.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği, izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 3 gece kulübü işletmecisinin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda, toplam 610 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 28’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 285 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 aracın ise trafikten men edildiği beliritildi.

İskele

İskele’deki denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği belirtildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda toplam 450 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 51’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 85 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.