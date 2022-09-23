Polis’ten kayıp bebek açıklaması: “Yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin serviste olmadığı fark edildi”

Kaçırılan bebek iddiasıyla ilgili açıklam yapan Polis, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doğum yapan yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin serviste olmadığının hastane tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Olayın, bebeğin serviste olmadığının hastane yönetimi tarafından tespit edilmesi üzerine polisin bilgisine getirildiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

“KAYIP BEBEK HAKKINDA...

16.09.2022 tarihinde, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde doğum yapan yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin serviste olmadığı hastane yönetimi tarafından tespit edilmesi üzerine olay polisin bilgisine getirilmiştir. Söz konusu olay polis tarafından titizlikle soruşturulmaktadır.”