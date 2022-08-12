Polisten duyuru: Kadına Şiddete Müdahale Birimleri görevlerini yapmaya devam ediyor

Polis Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan, Genel Müdürlük bünyesindeki kadına şiddete müdahale birimlerinin etkisiz hale getirildiği gibi söylemlerin tamamen asılsız ve Polis Genel Müdürlüğünü yıpratıcı nitelikte olduğunu duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında, “Polis Kadına Şiddetle Mücadeleden vaz mı geçiyor ?” başlığı altında, son dönemlerde Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadına şiddete müdahale birimlerinin etkisiz hale getirildiği, bu birimlerde görevli personelin şube görevleri dışında ek görevler verildiği, şikâyetçilerin muhatap oldukları polislerle sıkıntı yaşadıkları, ifadelerinin ciddiye alınmadığı yönünde tamamen asılsız ve Polis Genel Müdürlüğünü yıpratıcı nitelikte açıklama yer almaktadır” denildi.

Açıklamada, “Bilinmelidir ki, Polis Genel Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyeti sıfır tolerans düzeyindedir. 2018 yılında, sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Kadına Şiddete Müdahale Biriminin, 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde yeni açılan şubeler ve personel takviyesi ile güçlendirilmesi, Polis Teşkilatının kadına yönelik şiddet konusundaki mücadelede ne denli kararlı olduğunun bir göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kadına Şiddete Mücadele Şubelerinin, günün her saatinde halktan gelen şikâyetleri anında değerlendirmekte ve sorunların çözümünde konunun paydaşları ile iş birliği içerisinde görevlerini hassasiyetle yerine getirmekte olduğu da vurgulanan açıklamada, bu yönde yapılan tüm şikâyetlerin polis tarafından hassasiyetle soruşturulmakta ve tanzim edilen dosyaların da süratle yargıya havale edildiği belirtildi.

Polis açıklamasında, “Kamuoyunda gereksiz suni gündem yaratmaktan öte olmayan bu tür açıklama ve yayınların, Polis Genel Müdürlüğü’nün başarılarını sekteye uğratamayacağı gibi, halkının nazarındaki saygınlığına da gölge düşüremeyeceği herkesce bilinmelidir” denildi.