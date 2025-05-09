Polisten “1 Mayıs” gözaltıları

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da ara bölgede yapılan etkinliğe katılan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da iki, Mağusa’da da iki kişinin yurt ve evlerine baskın yapan polis ekipleri ikametlerinde ara yaptı. Lefkoşa’daki 2 öğrencinin bugün serbest bırakıldığı öğrenildi. Mağusa’daki 2 kişiye ise 3 gün tutukluluk emri verildi.

Polisin 1 Mayıs’ta ara bölgede Kürtçe “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartı da emare olarak aldığı belirtildi.