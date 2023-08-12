Polisiye olaylar

Gazimağusa sakini 55 yaşındaki Süleyman Gezer, dün saat 10.30 sıralarında evinde ölü olarak bulundu. Gezer'in (E-55) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.