Polisiye olaylar...

Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Dün saat 16.00 sıralarında, Gönyelide sakin Yusuf Sine (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

Girne’de, dün A.İ.B.A.'nın (E-24) kaldığı ikametgâhta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

A.İ.B.A tutuklandı.

Trafik Kazası

Gönyeli'de Öğretmenler Caddesi üzerinde, dün, saat 18.30 sıralarında, L. T. (K-43) yönetimindeki NZ 136 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun diğer tarafına geçmeye çalışan yaya T. J.’ye (K-30)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya T. J., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, saat 03:30 sıralarında, K. B. (E-22), yönetimindeki NY 182 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerindeki çembere geldiğinde, sağından gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ş. A. (E-23) yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Ş. A., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

NY 182 plakalı araç sürücüsü K. B. tutuklandı.