YDÜ 10. Uluslararası Fotoğraf Günleri tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, bilimsel üretimin yanı sıra sanat ve kültür alanındaki etkinlikleriyle de dikkat çekmeye devam etti. Geleneksel hale gelen “Uluslararası Fotoğraf Günleri”nin 10’uncusu, İletişim Fakültesi fuaye alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dört gün süren etkinlik boyunca toplam 16 uluslararası kişisel ve karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl “Görmenin Geleceği – İmgenin Dönüşümü” temasıyla düzenlenen etkinlik; KKTC, Türkiye, Mısır, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’dan sanatçı, akademisyen ve fotoğrafçıları bir araya getirdi. Dört gün boyunca devam eden organizasyonda toplam 16 uluslararası kişisel ve karma sergi sanatseverlerle buluşurken; söyleşiler, konferanslar, bildiri sunumları, gösterimler ve fotoğraf gezileriyle fotoğraf sanatının dönüşümü çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı. İletişim Fakültesi fuaye alanında yer alan sergiler arasında; Ayman Lotfy, Ayşe Gökyiğit, Ceyhan Özyıldız, Dimitar Chungovski, Ebru Bayan, Emel Sefer, Faruk İbrahimoviç, Gazi Yüksel, Gülay Doğan, İsmail Gökçe, Mehmet Gökyiğit, Mert Yusuf Özlük, Reha Birli ve Süleyman Onan’ın kişisel sergileri ile Sille Sanat Sarayı karma sergisi büyük ilgi gördü.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe; Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Osman Ürper, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geçmiş dönem Dekanı Prof. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oktay Çolak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü’nden Doç. Dr. Sabire Soytok ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nden Dr. İhsan Koluaçık konferans ve sunumlarıyla katkı sundu. Etkinliğin açılışında ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap ve Fotoğrafçılık ve Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölüm Başkanı Gazi Yüksel birer konuşma yaptı.

Akademi ve sanat dünyası aynı çatıda buluştu!

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda; fotoğraf kuramı, dijital dönüşüm, yapay zeka, sinema estetiği ve görsel algı gibi güncel konular değerlendirildi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen programlar, çağdaş görsel kültürün değişen dinamiklerine ışık tuttu. Dört oturumdan oluşan programda sanatçılar, akademisyenler ve fotoğraf kuramcıları çağdaş görsel kültürü farklı yönleriyle tartıştı. Gazi Yüksel “Geçmişten Günümüze YDÜ Fotoğraf Günleri”, Reha Bilir “Ruhların Çağrısı”, Mustafa Eser “Sonsuzlukta Siyah Lekeler” ve Doç. Dr. Sabire Soytok “Dijital Çağda Gerçeklik ve Temsilin Sinemadaki Dönüşümü” başlıklı sunum ve söyleşileriyle yer aldı. Program kapsamında ayrıca Prof. Dr. Selahattin Yıldız “Gerçeğin Gölgesinde: Zaman, Mekan ve Görsel Duyum” ile “Yapay Zeka ve Telif Hakları”, Özlem Gün Bingöl “Gördüğün Her Şeye İnanma”, Mert Yusuf Özlük “İmgenin Ontolojisi, Görmenin Geleceği, Kapalı Maraş (Varosha) Üzerinden Post Fotografik Bir Okuma”, Hülya Akkaya “Simülasyon” ve Haluk Uygur “Hızla Değişen Dünyada Sanat” başlıklı oturumlarla katılımcılarla buluştu.

Ardından; Prof. Emre İkizler “Seyahat Fotoğrafçılığının Değişen Yüzü”, Serkan Turaç “İmajinasyon ve Görselleşebilmek”, Prof. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu “Mise En Abyme”, Mehmet Can Demir “Gerçekliğin Simülasyonu ve Dijital Bellek Krizi: Yapay Zeka, CGI ve Deepfake İmgelerinde Sanat ve Tekinsizlik” ve Murat Germen “Bakma, Görme ve Aktarma Biçimleri” başlıklı sunumlarıyla yer aldı. Son oturumda ise Feray Bilir “İçsel Dönüşüm”, Prof. Dr. Osman Ürper “Fotoğrafta Yaratıcılık”, Prof. Oktay Çolak “Fotoğrafın Sanat Terapisinde Kullanımı”, Cenk Erdoğan “Fotoğrafın Alacakaranlığı: Yapay Zeka Çağında Fotoğrafın Ontolojik Dönüşümü ve Tartışmalar” ve Doç. Dr. İhsan Koluaçık “Netflix’te Yayınlanan Türk Filmi İçeriklerinin Estetik Özelliklerine Dair Bir İnceleme” başlıklı sunum ve söyleşilerle etkinliğe katkı sağladı.

Geleceğin görsel dünyasına dair güçlü mesajlar

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, üniversitenin yalnızca bilimsel üretimle değil; eğitim, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarıyla da güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, “Uluslararası Fotoğraf Günleri”,nin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Etkinliğin akademik ve sanatsal açıdan değerli bir paylaşım zemini oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Kasap, “Bu organizasyon, farklı disiplinleri bir araya getiren güçlü bir düşünme ve üretme alanıdır” dedi.

Fotoğrafın dönüşen yapısına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölüm Başkanı Gazi Yüksel ise günümüzde fotoğrafın artık yalnızca insan gözünün ürünü olmadığını, dijital süreçler ve yapay zeka ile birlikte yeni bir forma evrildiğini söyledi. Post-fotoğraf, algoritmik görüntüleme ve yapay zeka destekli üretim gibi kavramların bu dönüşümün önemli parçaları olduğunu vurgulayan Yüksel, “Görüntü artık yalnızca gerçeği temsil eden bir araç değil, aynı zamanda kendi gerçekliğini üreten bir yapıya dönüşmektedir” ifadelerini kullandı. İnsan ve makine etkileşiminin sanatın geleceğini şekillendireceğini belirten Yüksel, “Belki de geleceğin sanatı insan ve makinenin ortak görme biçiminden doğacaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.