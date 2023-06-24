Polise tabanca ile şiddet tehdidinde bulunan şahıs tutuklandı

Esentepe’de, 48 yaşındaki bir kişi, evinde ateşli silahla ateş açtığı yönünde gelen şikayet üzerine soruşturma için evine giden polise de tabanca doğrultunca tutuklandı. Zanlının evinde tabanca, mermi, kovan ve uyuşturucu da ele geçirildi.

Polis bültenine göre, olay dün meydana geldi.

48 yaşındaki M.G.’nin (E), ikametgahında ateşli silah ile ateş açtığı yönünde alınan şikayet üzerine olay mahalline giden polis ekibi, ikametgahında tespit ettiği M.G.'den izahat istedi. M.G. polis mensubuna tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı tabancayı doğrultup şiddet tehdidinde bulunması üzerine polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek suçüstü hali gereğince tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahısın huzurunda ikametgahında yapılan aramada, bir tabanca, 21 canlı mermi, 10 boş kovan, 5 deforme olmuş mermi çekirdeği, yaklaşık 5,5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve saksılar içerisinde ekili toplam 10 kök Hint keneviri türü olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alındı.

“Kanunsuz tabanca tasarrufu, taşıma, kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu, ziraatı, şiddet tehdidi, meskun mahalde ateşli silah ile ateş etme” suçlamalarından tutuklanan söz konusu şahısla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Beyarmudu geçiş noktasında “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu”na tutuklama

Öte yandan Beyarmudu geçiş noktasında, adanın güneyinden kuzeyine araç ile geçiş yapmak isteyen 30 yaşındaki bir erkek şahıs “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu”ndan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 08.00 sıralarında, Beyarmudu geçiş noktasında adanın güneyinden kuzeyine kullanımındaki araç ile geçiş yapmak isteyen 30 yaşındaki H.M.’nin (E), aracında ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da iki ayrı kasap dükkanında yaklaşık 1,320 kg “kaçak et” tespit edildi

Polis dün, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı kasap dükkanında, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve Polis ekipleri iş birliğiyle yapılan kontrollerde, 56 yaşındaki H.K.A.’ya (E) ait kasap dükkanında 563.20 kg kemikli sığır eti ve 366 kg karkas kuzu etinin, 46 yaşındaki T.D.’ye (E) ait kasap dükkanında ise 387 kg kemikli sığır etinin, bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettikleri tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu şahıslar, hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Lapta’da markette hırsızlık: Bir şahıs tutuklandı

Lapta’da bir marketten, gıda, temizlik ve alkollü içki v.b. ürünlerin çalınması ile ilgili olarak 53 yaşında bir erkek şahıs tutuklandı.

Polis, 16 Haziran’da, Lapta’da faaliyet gösteren bir market içerisinden toplam değerleri 4 bin 8.42 TL olan gıda, temizlik ve alkollü içki vb. ürünlerin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselde zanlı görülen 53 yaşındaki H.Ö.’nün (E) tutuklandığını belirtti.

İzinsiz ateş yakan bir kişi tutuklandı

Polis, dün saat 20.40'ta Kılıçaslan bölgesinde 49 yaşındaki M.G.’nin (E), kirasında bulunan tarlayı traktörle sürdüğü sırada, tarladaki anızları izinsiz olarak yaktığının tespit edildiğini, söz konusu şahısın tutuklandığını açıkladı.

Çayönü köyünün kuzeyinde yangın

Çayönü köyünün kuzey kısmında dün saat 15.15'te, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde oluşan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde Halil Ersalan'a ait 10 sano, 10 da vigo rulo balya ve sulama hortumları ile aparatları yanarak zarar meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.