“Polise şikâyet edeceğim, kameralardan kimin yaptığını bulsunlar”

Serap ŞAHİN

UBP’li vekil Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebine “ret” oyu veren komite üyesi, UBP Milletvekili Hasan Küçük, “Tanı Bunları” başlığıyla Lefkoşa sokaklarına asılan reklam panolarına yönelik saldırıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, “Polise şikâyet edeceğim, polis kimin yaptığını bulmalı” dedi.

Halkın Partisi (HP) tarafından, başkent Lefkoşa'nın çeşitli noktalarındaki reklam panolarına yerleştirilen görsellerde, “Tanı Bunları! Sahte diploma soruşturmasında dokunulmazlığın kaldırılmasını komitede reddeden UBP Vekilleri: Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük, Ahmet Savaşan” ifadeleri ve söz konusu vekillerin fotoğrafları yer alıyor.

“Dokunulmazlık” komitesi üyesi ve “Tanı Bunları” reklam panolarında fotoğrafı yer alan UBP’li Küçük YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “polis merkezine giderek yazılı şikâyet vereceğini” söyledi, “Kent güvenlik kameralarından kimin yırttığını polisin bulma sorumluluğundadır” dedi.

Küçük, “Ben polisi göreve çağırıyorum ve billboardları yırtan kişiden veya kişilerden şikâyetçiyim. Bu ülkede kamuoyunda siyasi algı yaratmak isteyen bu zihniyetin de önüne geçmek adına, her şey konuşulacaksa bu bağlamda konuşalım” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı eleştiren Hasan Küçük, “Kudret Özersay bunu kimin yırttığını, iddiasını ispatlamak zorundadır. İspatlamıyorsa da kamuoyuna çıkıp özür dilemesi gerekir. Bunu kamuoyuna borçludur” dedi.

Küçük, Özersay’a yönelik, “Artık yeter, gerçekten yeter. Ayıptır, günahtır. Ahlaki değerleri zaten yitirmiş bir kişi vardır karşımızda. Bu tür ithamlarla, karalamalarla bu ülkenin birlik ve beraberliğini itibarsızlaştırmanın anlamı yoktur. Bu eylemlerden artık vazgeçmesi gerekir” ifadelerini kullandı.