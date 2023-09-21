Polise 45 gün hapis!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Birimi’nde görev yaptığı 2016 yılında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlali” soruşturması kapsamında dosyada bulunan iki şikayetçi kadına ait müstehcen görüntüleri, kendi şahsi bilgisayarına aktaran polis memuru Fahri Gümüşsoy, “Yetkisi olmadığı halde kişisel verilere sahip olma” suçundan mahkum edilerek, 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkisine giren davanın kararını Yargıç Tutku Candaş okudu.

Candaş, 2016 yılında özel hayatın gizliliğini ihlal soruşturması kapsamında amirlerinin ifade alması için sanığa direktif verdiğini söyledi.

Candaş, sanığa ifade almasının dışında herhangi bir talimat verilmediğini ancak soruşturma dosyasındaki şikayetçilere ait müstehcen görüntüleri 14 Haziran 2016 tarihinde şahsi bilgisayarına, 17 Temmuz 2016 tarihinde ise şahsi hard discine aktardığını kaydetti.

Yargıç Candaş, sanığın soruşturma ve görevi gereği görüntüleri kopyaladığını söylediğini ifade ederek, kararında şunları vurguladı:

“Söz konusu soruşturmada sanık, olayın soruşturma memuru değildi. Ayrıca sanığa ifade almasının dışında herhangi bir talimat verilmedi. Kaldı ki, soruşturma memuru olsaydı bile sanığın kişisel verileri polis binası dışarına çıkararak, şahsi bilgisayar ve hardiscine aktarması kabul edilemez. Bu kişisel verilerin korumasız kaldığı anlamına gelir.”

Candaş, sanığı yetkisi olmadığı halde, izin almaksızın, soruşturma dosyasındaki kişisel verileri şahsi bilgisayar ve hardiscine aktarmasından dolayı suçlu bulup, mahkum ettiğini belirtti.

Candaş, bir polis memurunun böyle bir suçu işlemiş olmasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Candaş, sanığın 2020 yılından beri görevden uzaklaştırılmış olmasını, kopyaladığı kişisel verileri herhangi bir alanda kullanmamasını lehine değerlendirdiğini belirtti.

Yargıç Candaş, ceza takdir ederken sanığın mesleki olarak zarar görmemesini de göz önünde bulundurduğunu belirterek, sanığı 45 gün süre ile hapse mahkum ettiğini açıkladı.