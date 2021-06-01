Polis: “Zorla kaçırmaya çalıştı, bir buçuk yıldır izinsiz ikamet ettiği tespit edildi”

Borcunu ödemediği gerekçesi ile J.S isimli kişiyi zorla araca bindirerek kaçıran zanlı P.K. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlının zorla insan kaçırma ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis, 31.05.2021 tarihinde Lefkoşa’da, zanlı P.K.’nin kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle J.S’yi henüz tespit edilemeyen bir araca zorla koyup Mağusa’ya götürdüğünü anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının 14.02.2020 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlını 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.