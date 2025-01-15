Polis uyardı: "Sahte dolarlara dikkat"

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa'da dün bir kumarhane içerisinde 4 adet sahte 100 doların tedavüle sürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

15.01.2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları sahte paranın, kumar oynamak maksadıyla tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Akabinde bahse konu şahsın tasarrufunda, 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD doları sahte para daha tespit edilmiştir.

Sahte ABD Dolarlarının Seri Numaraları

HH17959185A, HH17958742A, HH17958736A, HH17958738A, KE29532705B, HH17960260A, KF82109749A, KF92049836, HH17960262A, HH17960196A, HH17960264A, HH17958731A, HH14960198A, KF56114713A, HH17960200A

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."